Популярный ИИ-кавер на песню из советского мультфильма завирусился в сети и оказался заблокирован

Сгенерированный с помощью нейросети кавер «Расскажи, Снегурочка», в основу которого легла песня из советского мультфильма «Ну, погоди!», заблокировали из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Автором клипа стала блогерша из Улан-Удэ Александра Комович. По данным российским СМИ, клип завирусился в сети и собрал десятки миллионов просмотров за несколько дней.

«У меня был план сделать вирусный ролик. Я выбрала песню, которую знают все», — рассказала Комович «Аргументам и фактам». По ее словам, видеоряд к песне был сгенерирован в Midjourney. Также блогерша использовала Kling и Veo для оживления статичных изображений и Suno для создания вокала и музыки.

«Сейчас огромный тренд на русскую эстетику, кокошники, народные элементы… Я подумала — Новый год и кокошники, ну конечно же, это Снегурочка», — добавила автор клипа. Ролик оценили в том числе телеведущая Виктория Лопырева, модель Алена Мамаева и экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко.

Shot пишет, что клип принес Комович более 400 тысяч новых подписчиков в соцсетях. После того, как он набрал популярность, блогерша решила выложить отдельный трек на музыкальных площадках, в том числе на «Яндекс. Музыке». При этом, как утверждает Комович, она указала автора слов — их написал поэт Юрий Энтин — и пообещала выплачивать ему проценты с каждого прослушивания.

Однако через четыре дня трек оказался заблокирован из-за нарушения авторских прав. Представители Юрия Энтина заявили Shot, что они слышали об Александре Комович, но причину блокировки ИИ-песни комментировать отказались.