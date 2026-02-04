EN
Интернет и мемы

Драко Малфоя из «Гарри Поттера» сделали символом китайского Нового года

2 минуты чтения 11:05

Персонаж серии фильмов о Гарри Поттере Драко Малфой стал негласным символом Нового года в Китае. В преддверии праздника местные маркетплейсы начали продавать праздничные украшения с изображением Малфоя, а соцсети заполнили фотографии с таким декором. На это обратило внимание издание Би-би-си.

Внезапная популярность Малфоя, как выяснили журналисты, связана с китайским переводом его фамилии — Ма-эр-фу. В ней используются иероглифы, означающие «лошадь» и «удачу». В контексте наступающего года лошади китайцы посчитали такое сочетание очень благоприятным и идейного врага Гарри Поттера своим новогодним символом.

Новый год в Китае начнут отмечать 17 февраля. Обычно накануне праздника семьи украшают дома и входные двери праздничными парными надписями — благопожеланиями здоровья и процветания. Также используются красные квадратные листы бумаги с иероглифом «фу», означающим удачу и благополучие. Их принято вывешивать вверх ногами. В китайском языке слово «перевернутый» созвучно слову «приход», поэтому такой жест символизирует приход удачи в дом.

В этом году некоторые пользователи социальных сетей начали размещать вместо традиционных символов изображения Драко Малфоя, в том числе с его узнаваемой ухмылкой. К тренду подключились и продавцы на платформе Taobao, которые предлагают наклейки, магниты и другие праздничные предметы с изображением персонажа. Пользователи также делятся такими изображениями в соцсетях с подписями вроде «Поделись этим — и будет удача». В комментариях встречаются отсылки к вселенной Гарри Поттера. Например, упоминание зелья Felix Felicis, которое в книгах приносит удачу.

На тренд обратил внимание и актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере. Он поделился в Instagram публикацией, в которой его персонаж был назван «символом Китайского Нового года в Китае», после чего интерес к теме усилился.

Франшиза о Гарри Поттере остается одной из самых популярных в Китае, напоминает Би-би-си. По данным издателей, в стране проданы сотни миллионов экземпляров книг, а повторный прокат первого фильма в 2020 году собрал около 13,5 миллиона долларов за три дня. Компания Warner Bros. Discovery также объявила о планах открыть в Шанхае в 2027 году крупнейшую в мире студию-экскурсию Making Of Harry Potter, посвященную созданию фильмов о Гарри Поттере.

