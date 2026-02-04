«Убийца младенцев» Летби похвасталась своей тюремной камерой

Осужденная за убийства младенцев в британской больнице медсестра Люси Летби в письме подруге рассказала о своем тюремном быте. Это письмо появилось в документальном фильме Netflix «Расследование дела Люси Летби», заметило издание The Independent.

Письмо из тюрьмы осужденная адресовала своей подруге и и коллеге — медсестре Мэйзи. Они познакомились во время учебы в Университете Честера.

Мэйзи, нет слов, чтобы описать мою ситуацию, но осознание того, что я могу рассчитывать на твою дружбу, очень важно и дорого для меня», — написала Летби. Осужденная рассказала, что у нее есть своя комната и туалет, а также она может мыться и выходить на прогулку ежедневно.

«Я так скучаю по [своим котам] Тигру и Смаджу — мне очень больно, что они не могут понять, почему я больше не с ними. Они наверняка думают, что я ужасная мама! Но мама с папой хорошо о них заботятся и определенно балуют их. Я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы оставаться сильной и позитивной. Я полна решимости пройти через все это. Я не сдамся», — сказала Летби подруге.

Девушка в документальном фильме Netflix отметила, что продолжает общаться с осужденной. До суда она, по собственным словам, писала Люси позитивные письма, а теперь «не знает, что делать».

«Всегда есть сомнения, потому что, как бы хорошо ты ни знал человека, ты никогда не знаешь все о нем. Но пока я не увижу реальных доказательств, я не смогу в это поверить. Я знаю, что люди думают, что я поддерживаю убийцу младенцев, но она моя подруга, и сейчас она в тюрьме, навсегда», — пояснила свою позицию Мэйзи.

Консультант-педиатр Джон Гиббс, который помог привлечь Летби к ответственности, рассказал в документальном фильме, что слегка переживает из-за того, что мог ошибиться и свободы был лишен не тот человек.

«Я живу с чувством вины за две вещи. За то, что мы подвели детей, а также совсем немного за то, не ошиблись ли мы с человеком. Есть чувство вины из-за того, что могла произойти судебная ошибка. Я не думаю, что это была она, но все равно беспокоюсь, потому что никто на самом деле не видел, как она это делала», — пояснил Гиббс.

Адвокат осужденной Марк Макдональд обратил внимание на то, что в больнице графини Честерской на северо-западе Англии, где работала его доверительница, не было камер и никто не видел, как Летби намеренно наносила вред младенцам.

Он также прокомментировал дневник убийцы, в котором та писала, что «сделала это» и называла себя «злой». Такие записи она делала в рамках терапии, сообщил Макдональд.

Люси Летби, 35-летняя уроженка Херефорда, была приговорена в августе 2023 года к 14 пожизненным срокам без права на освобождение. Ее дело вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для начала масштабного независимого расследования, которое должно завершиться в 2026 году.