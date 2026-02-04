EN
Россию обвинили в космическом шпионаже

2 минуты чтения 09:44

Европейские специалисты по безопасности полагают, что два российских космических аппарата перехватили сообщения по меньшей мере десятка ключевых спутников, находящихся над континентом. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, в Европе полагают, что такие перехваты не только ставят под угрозу конфиденциальную информацию, передаваемую через спутники, но и могут позволить Москве управлять траекториями аппаратов или даже устроить их столкновение.

Отмечается, что в течение нескольких лет военные и гражданские космические ведомства Запада отслеживают деятельность «Луча-1» и «Луча-2» — двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите. В частности, они приближались на опасные расстояния к некоторыми из важнейших геостационарных спутников Европы и задерживались у них на несколько недель.

По словам главы космического командования вооруженных сил Германии генерал-майора Михаэля Траута, оба спутника заподозрили в «ведении радиоэлектронной разведки». Неназванный представитель европейской разведи добавил, многие европейские спутники были запущены много лет назад без современных бортовых компьютеров и возможностей шифрования, из-за чего передаваемую ими конфиденциальную информацию сложно защитить.

Financial Times отмечает, что обвинения в адрес России прозвучали на фоне усиления «гибридной войны» в Европе. Представители разведок и военные все больше обеспокоены тем, что Кремль может распространить диверсии в космос и уже разрабатывает для этого соответствующие возможности.

«Спутниковые сети — это ахиллесова пята современного общества. Тот, кто на них нападает, может парализовать целые страны», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус в прошлом году.

Представитель европейской разведки заявил, что «Луч-1» и «Луч-2» вряд ли обладают возможностью глушить или уничтожать спутники самостоятельно. Однако они могли предоставить России большой объем данных о том, как можно нарушить работу европейских спутников, как с земли, так и на орбите.

В то же время Financial Times пишет, что «Луч-1», вероятно, вышел из строя, поскольку 30 января наземные телескопы наблюдали вокруг него нечто, напоминающее облако газа.

