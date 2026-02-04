Россию обвинили в космическом шпионаже

Европейские специалисты по безопасности полагают, что два российских космических аппарата перехватили сообщения по меньшей мере десятка ключевых спутников, находящихся над континентом. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, в Европе полагают, что такие перехваты не только ставят под угрозу конфиденциальную информацию, передаваемую через спутники, но и могут позволить Москве управлять траекториями аппаратов или даже устроить их столкновение.

Отмечается, что в течение нескольких лет военные и гражданские космические ведомства Запада отслеживают деятельность «Луча-1» и «Луча-2» — двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите. В частности, они приближались на опасные расстояния к некоторыми из важнейших геостационарных спутников Европы и задерживались у них на несколько недель.

«Кошки все видели» Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала Криминал 6 минут чтения

По словам главы космического командования вооруженных сил Германии генерал-майора Михаэля Траута, оба спутника заподозрили в «ведении радиоэлектронной разведки». Неназванный представитель европейской разведи добавил, многие европейские спутники были запущены много лет назад без современных бортовых компьютеров и возможностей шифрования, из-за чего передаваемую ими конфиденциальную информацию сложно защитить.

Financial Times отмечает, что обвинения в адрес России прозвучали на фоне усиления «гибридной войны» в Европе. Представители разведок и военные все больше обеспокоены тем, что Кремль может распространить диверсии в космос и уже разрабатывает для этого соответствующие возможности.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

«Спутниковые сети — это ахиллесова пята современного общества. Тот, кто на них нападает, может парализовать целые страны», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус в прошлом году.

Представитель европейской разведки заявил, что «Луч-1» и «Луч-2» вряд ли обладают возможностью глушить или уничтожать спутники самостоятельно. Однако они могли предоставить России большой объем данных о том, как можно нарушить работу европейских спутников, как с земли, так и на орбите.

В то же время Financial Times пишет, что «Луч-1», вероятно, вышел из строя, поскольку 30 января наземные телескопы наблюдали вокруг него нечто, напоминающее облако газа.