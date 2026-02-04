Глава Pinterest уволил узнавших масштаб сокращений в компании сотрудников

Генеральный директор Pinterest Билл Реди обвинил в «обструкционизме» и уволил сотрудников, которые создали внутренний программный инструмент для подсчета количества сокращенных работников компании. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на аудиозапись общекорпоративного собрания, оказавшуюся в распоряжении редакции.

«Здоровые дебаты и несогласие ожидаемы, именно так мы принимаем решения. Но существует четкая грань между конструктивными дебатами и обструкционистским поведением», — заявил Реди.

Как напоминает телеканал, 27 января Pinterest объявила о сокращении менее 15% штата, а также уменьшении офисных площадей в рамках более масштабной реструктуризации, направленной на перераспределение ресурсов в пользу проектов в области искусственного интеллекта. Руководство компании тогда заявило, что период сокращения персонала завершится к концу сентября.

После этого, по словам источника CNBC в компании, некоторые сотрудники попытались уточнить у руководства, какие команды и проекты затронет нынешнее сокращение и планируются ли новые.

Позже несколько инженеров Pinterest создали внутренний программный инструмент, чтобы попытаться количественно оценить масштабы увольнений. По словам источника, после того как Реди на общем собрании отчитал инженеров, они были уволены. Выступая перед своими сотрудниками Реди подчеркнул, что Pinterest переживает «критический момент» в отрасли. При этом он отметил, что тем, кто «работает против направления развития компании» и не согласен с ее миссией, следует поискать новое место работы.

Представитель Pinterest подтвердил CNBC информацию о собрании и увольнении инженеров, однако отказался комментировать масштаб проводимых в компании сокращений.

«После того, как нам четко сообщили, что Pinterest не будет широко распространять информацию, позволяющую идентифицировать уволенных сотрудников, два инженера написали собственные скрипты, которые неправомерно получили доступ к конфиденциальной информации компании, чтобы определить местонахождение и имена всех уволенных сотрудников, а затем распространили эту информацию среди более широкого круга лиц», — заявил он.

При этом представитель компании подчеркнул, что действия уволенных за это инженеров были «явным нарушением политики Pinterest и конфиденциальности их бывших коллег».