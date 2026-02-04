EN
Криминал

Билл Гейтс прокомментировал свое присутствие в файлах педофила Эпштейна

2 минуты чтения 16:38 | Обновлено: 16:39

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью «9News» прокомментировал появление своего имени в опубликованных Минюстом США файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Гейтс подтвердил, что познакомился с ним в 2011 году, потому что тот знал много богатых людей, и говорил, что сможет убедить их пожертвовать деньги на глобальное здравоохранение.

«Знаете, оглядываясь назад, могу сказать, что это был тупик, и я был глуп, что проводил с ним время. Я один из многих, кто сожалеет о том, что когда-либо знал его. <…> Я сожалею из-за каждой минуты, проведенной с ним, и прошу прощения за свой поступок», — сказал Гейтс.

Также он отметил, что ходил на ужины с Эпштейном, но никогда не был на его острове и не встречался «ни с одной из его женщин». «Чем больше подробностей всплывет, тем яснее станет, что, хотя это и было ошибкой, это никак не связано с подобным ему поведением», — сказал создатель Microsoft.

Миллиардер прокомментировал черновик электронного письма, который Эпштейн отправил самому себе в 2013 году. В нем финансист писал, что Гейтс заразился от «русских девушек» некой инфекцией, передающейся половым путем. «Джеффри написал электронное письмо самому себе. Это сообщение не было отправлено, там содержится ложная информация. Я не знаю, о чем он тогда думал», — сказал Гейтс.

Его бывшая супруга Мелинда в интервью отметила, что вопросы об упоминании Билла Гейтса в файлах по делу Эпштейна напомнили ей об «очень, очень болезненном периоде» в их браке. Пара разошлась в 2021 году. Помимо этого, Мелинда сказала, что подобные вопросы стоит задать самому Гейтсу — он и другие миллиардеры, по ее словам, как раз являются теми, кто должен на них ответить.

В материалах по делу Эпштейна, которые были опубликованы в ночь на 31 января, говорится, в частности, что Гейтс якобы заразился венерическим заболеванием после того, как переспал с «русскими девушками». Как отмечает The Telegraph, в отдельном электронном письме Эпштейн сообщил британскому политику Питеру Мандельсону, что ему было «чудовищно весело» с Гейтсом в Сиэтле.

Эпштейн также утверждал, что основатель Microsoft просил антибиотики, которые он мог бы «тайно передать» своей тогдашней жене Мелинде. Представитель миллиардера заявил в разговоре с Daily Mail, что «единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна тем, что у него не сложились постоянные дружеские отношения с Гейтсом». Заявления Эпштейна о Гейтсе он назвал абсурдными и «совершенно ложными».

Финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019 году вновь арестован по обвинениям в вовлечении несовершеннолетних в сексуализированную торговлю, изнасилованиях, сексуализированной эксплуатации, незаконном лишении свободы, пытках и похищениях людей.

Дело получило широкий международный резонанс не только из-за характера обвинений, но и из-за круга знакомств Эпштейна. В материалах расследований и публикациях СМИ неоднократно упоминались его связи с влиятельными политиками, бизнесменами и публичными фигурами, в том числе с Дональдом Трампом. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

