Первая в мире страна запретила детям пользоваться соцсетями

Австралия стала первой в мире страной, которая ввела запрет на использование социальных сетей для пользователей младше 16 лет. В результате миллионы детей и подростков лишились доступа к своим аккаунтам. Об этом сообщает The Guardian.

В список приложений, попавших под ограничения, вошли Snapchat, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Другие платформы, такие как Roblox и Discord, пока не попадают под действие закона, но доступ к ним для детей и подростков могут ограничить позже, отмечает CNN.

За несоблюдение закона компаниям может грозить штраф до 49,5 миллионов долларов США. The Guardian отмечает, что все попавшие под действие закона платформы, за исключением соцсети Х, подтвердили, что будут соблюдать ограничения. При этом для нарушивших запрет подростков, которые могут открыть соцсети, например, с помощью VPN-сервисов, не предусмотрено никаких наказаний.

В то же время вступление в силу закона вызвало критику со стороны многих подростков и их родителей. Так, родители 15-летней девочки рассказали The Guardian, что их дочь «очень расстроена», потому что «все ее друзья в возрасте от 14 до 15 лет прошли проверку Snapchat на 18 лет». Поскольку приложение установило, что девочке меньше 16 лет, ее родители опасаются, что «ее друзья продолжат использовать Snapchat для общения и организации мероприятий, а она останется в стороне».

Еще один родитель рассказал изданию, что ему пришлось учить свою дочь нарушать закон. «Я показал ей, как работают VPN, и другие способы обхода возрастных ограничений. Мне пришлось создать для нее отдельный аккаунт на YouTube для взрослых, и я помог ей обойти систему оценки возраста TikTok, и буду делать это каждый раз, когда система будет меня просить», — рассказал неназванный мужчина.

Би-би-си также сообщает, что двое австралийских подростков подали в суд из-за закона, который, по их словам, нарушает право на свободу общения. Подростки считают, что запрет влияет на отношения между людьми и на источники, из которых они получают информацию.