Мир

В Риме ввели плату за бросание монет в знаменитый фонтан

2 минуты чтения 21:20

Ради снижения потока туристов городские власти Рима решили ввести плату за бросание монет в фонтан Треви. Данная мера также должна помочь с наполнением бюджета, который расходуется на сохранение знаменитого памятника, сообщает Reuters.

Теперь время посещения фонтана будет ограничено. По будним дням туристам разрешат приближаться к памятнику с 11:30 до 22:00. А в выходные — с 9:00 до 22:00 в выходные. При этом посещение сквера, прилегающего к фонтану, останется бесплатным.

Цена за возможность бросить монетку в фонтан Треви составит 2,40 евро. Однако новые правила не распространяются на жителей Рима, инвалидов и лиц, их сопровождающих. Также бесплатно бросить монетку в фонтан смогут дети до шести лет.

Издание отмечает, что итальянский фонтан Треви за год, с декабря 2024 по декабрь 2025, посетили более десяти миллионов человек. Постепенно увеличивающийся поток туристов вынудил власти Италии вводить плату за посещение знаменитых достопримечательностей. Так, платным стал вход в Пантеон и внутренний двор с балконом в Вероне, который ассоциируется с шекспировскими «Ромео и Джульеттой».

Традиция гласит, что монетки в фонтан Треви нужно бросать для того, чтобы в будущем гарантировать свое возвращение в Рим.
Ранее появился рейтинг самых дорогих по стоимости жизни городов. Он был составлен на основе крупнейшей в мире базы данных о жизни в разных частях мира Numbeo. Среди показателей, по которым оценивались города, — индекс арендной платы, цены на продукты питания, стоимость похода в ресторан и уровень покупательной способности местного населения.

