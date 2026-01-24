Составлен список самых дорогих для жизни городов мира

Крупнейшая в мире база данных о жизни в разных частях мира Numbeo опубликовала рейтинг городов, основанный на стоимости жизни. Среди показателей, по которым оценивались города, — индекс арендной платы, цены на продукты питания, стоимость похода в ресторан и уровень покупательной способности местного населения.

Всего в список вошли 479 городов, в том числе 16 российских. Их оценивают по каждому критерию и присваивают какое-то количество баллов. В качестве отправной точки составители рейтинга выбрали Нью-Йорк, присвоив ему в каждом пункте по 100 баллов.

Так, самым дорогим городом стал швейцарский Цюрих. Там стоимость жизни оказалась на 18,5% выше, чем в Нью-Йорке, а продукты и рестораны — на 15,4% и 21% дороже соответственно.

Далее до шестого места включительно в рейтинге идут города Швейцарии — это Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн. Замыкают топ-10 самых дорогих городов Нью-Йорк в США, Рейкьявик в Исландии, Гонолулу и Сан-Франциско в США.

Москва расположилась на 290 месте и стала самым дорогим российским городом. За ней идут Владивосток (311 место) и Екатеринбург (333 место). Петербург занял 339 место в общем рейтинге и четвертое среди российских городов. Далее в список попали Тюмень (346), Казань (363), Новосибирск (364), Калининград (370), Уфа (372), Самара (374), Краснодар (375), Нижний Новгород (377), Томск (378), Ростов-на-Дону (379) и Челябинск (380).

Самым дешевым российским городом, попавшим в список, оказалась Пермь. Она заняла 399 место в общем рейтинге, в то время как в самом конце оказались сразу 10 индийских городов. В топ-3 самых дешевых городов попали Коимбатур, Лакхнау и Индор.