Создатели приквела «Игры престолов» порадовали поклонников новой сценой с испражнениями

Третий эпизод сериала «Рыцарь Семи королевств» — приквела «Игры престолов» от HBO — снова удивил зрителей необычным началом. На этот раз серия открывается сценой с дефекацией лошади.

В сети обращают внимание на то, что создатели сериала, по-видимому, сознательно используют прием, который уже стал поводом для обсуждений и мемов. Каждый из трех вышедших эпизодов начинается с нарочито физиологичной сцены.

В первом эпизоде «Рыцаря Семи королевств» зрителей настолько поразило вступление с нервной дефекацией рыцаря перед турниром, что создателям сериала даже пришлось пояснить свою задумку. Во втором — многих потрясла сцена, в которой один из героев выходит из своего дома голым, чтобы справить нужду. При этом особый восторг вызвал размер пениса персонажа.

Выход третьей серии закрепил тенденцию и вновь привлек внимание зрителей к необычной концепции вступлений. Пользователи в соцсетях и блогах иронизируют, что ключевая тема сериала, по крайней мере в первые секунды, связана с физиологическими процессами. «Меня насторожили первые 15 секунд — кажется, ключевая тема здесь в том, что из тел что-то выходит», — приходит к выводу один из комментаторов на Reddit.

Несмотря на иронию, третья серия получила высокие оценки зрителей. Рейтинг эпизода на IMDb достиг 9,3 балла. Критики и зрители отмечают контраст между вступлением и основными событиями серии, в которой начинается рыцарский турнир и появляются новые важные персонажи.

Как отмечает Esquire, центральным событием эпизода становится поединок на турнире с участием принца Аэриона Таргариена, который в ходе схватки убивает коня соперника, вызвав ярость толпы. В серии также раскрывается ключевая сюжетная интрига, связанная с происхождением Эгга. По словам создателей, турнир стал одним из самых технически сложных эпизодов сериала. Для съемок поединков привлекли профессиональную команду каскадеров-наездников, работающих с лошадьми в реальных условиях и без имитации, что потребовало особых мер безопасности и ограничивало количество дублей.