Неожиданная сцена с фекалиями стала самым обсуждаемым моментом спин-оффа «Игры престолов»

На HBO вышла первая серия «Рыцаря Семи Королевств» — это приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за сто лет до событий оригинального шоу. Премьера привлекла внимание зрителей из-за неожиданно подробной сцены с дефекацией одного из героев. Она настолько потрясла аудиторию и даже самого автора вселенной «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина, что создателям проекта пришлось публично объяснить свой замысел. Комментарии публикует The Hollywood Reporter.

В самом начале первой серии юный странствующий рыцарь сир Дункан, скорбящий по умершему наставнику, решает принять участие в рыцарском турнире. Момент его выбора сопровождается знаменитой музыкальной темой «Игры престолов». Но как раз в тот момент, когда музыка достигает кульминации, ее резко прерывает кадр, на котором Дункан страдает от сильнейшего приступа поноса.

Как пишет The Hollywood Reporter, этот момент удивил даже автора оригинальной вселенной, писателя Джорджа Р. Р. Мартина. «Не то чтобы мои персонажи не ходили в туалет, но я обычно не пишу об этом столь подробно. Когда я увидел черновой вариант, я написал: „Что это? Откуда это взялось? Не знаю, действительно ли нам нужно это дерьмо“. Но шоураннеру это почему-то понравилось», — цитирует издание писателя.

В свою очередь, автор сериала Айра Паркер в разговоре с журналистами пояснил, что сцена не задумывалась как провокация. По его словам, в сценарии этот момент описывался как внутренний «зов к величию», который слышит герой, решаясь на поступок, к которому он пока не готов. Резкий физиологический эпизод должен был показать столкновение героических ожиданий с реальностью и подчеркнуть, что Дункан находится лишь в начале своего пути.

«Все, что мы пытаемся здесь сказать, — Дункан еще не герой. Он просто нервный парень с тревожным желудком, прямо как я. И как бы сильно ты ни хотел совершить что-то великое, как только приходит момент действительно пойти и сделать это, все становится куда сложнее», — пояснил Паркер.

Он также отметил, что использование музыкальной темы «Игры престолов» в этой сцене было осознанным решением и что в дальнейшем она прозвучит еще раз, но уже в ином контексте. По его словам, сериал изначально задуман как «медленно разворачивающаяся история», и авторы не стремились шокировать зрителей масштабными драматическими событиями уже в первой серии.

Несмотря на спорную сцену, в целом старт «Рыцаря Семи Королевств» критики встретили хорошо. Сериал получил 87% положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes. Variety назвал проект «грамотным управлением франшизой», а The New York Post отметил удачное сочетание разных тональностей. Более сдержанную оценку дал журнал TIME. Он написал, что сериал получился слишком осторожным, чтобы вызвать сильные эмоции, но при этом достаточно интересным, чтобы удержать внимание зрителей