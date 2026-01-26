EN
Интернет и мемы

Голый герой второй серии приквела «Игры престолов» восхитил зрителей

2 минуты чтения 18:56 | Обновлено: 19:08
Вторая серия «Рыцаря Семи Королевств» — приквела «Игры престолов» от HBO — начинается со сцены, в которой один из героев выходит из своего дома голым, чтобы помочиться. Этот фрагмент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, так как зрители восхитились размером пениса персонажа.

Восторг и удивление у пользователей соцсетей вызвал сир Арлан из Пеннитри — именно этот пожилой герой появляется обнаженным в начале второй серии «Рыцаря Семи Королевств».

На фоне звучит голос молодого странствующего рыцаря сира Дункана, наставником которого был сир Арлан. В первой серии «Рыцаря Семи Королевств» ученик похоронил своего учителя.

Дункан описывает своего наставника как рыцаря, непохожего на других, миролюбивого участника сотни войн, который, несмотря на участие в боях, не был никому врагом, а, наоборот, стремился помогать людям.

Пользователи соцсетей удивились первой сцене серии, в частности, потому что «Рыцарь Семи Королевств» изначально позиционировали как сериал для «более молодой аудитории».

При этом многим зрителям понравилось, что новый сериал не такой «прилизанный» как «Дом дракона» — еще один приквел «Игры престолов», вышедший в 2022 году. При этом на IMDb у обоих сериалов одинаковый рейтинг — 8.3.

После выхода второй серии «Рыцарь Семи Королевств» еще больше стал нравиться критикам. Так, если после первого эпизода оценка проекта на Rotten Tomatoes достигла 87%, то с выходом второго эпизода она выросла до 95%.

Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

Сцена с обнаженным героем — не первая, привлекшая повышенное внимание пользователей. В первой серии «Рыцаря Семи Королевств» зрителям показали детальную сцену дефекации Дункана. Фрагмент настолько удивил аудиторию и даже самого автора вселенной «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина, что создателям проекта пришлось публично объяснить свой замысел.

Автор сериала Айра Паркер в разговоре с журналистами пояснил, что сцена не задумывалась как провокация. По его словам, в сценарии этот момент описывался как внутренний «зов к величию», который слышит герой, решаясь на поступок, к которому он пока не готов. Резкий физиологический эпизод должен был показать столкновение героических ожиданий с реальностью и подчеркнуть, что Дункан находится лишь в начале своего пути.

Фото:фильм «Рыцарь Семи Королевств»

