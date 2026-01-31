EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Названа дата выхода продолжения сериала с Колином Фарреллом

2 минуты чтения 17:13 | Обновлено: 17:14
Названа дата выхода продолжения сериала с Колином Фарреллом

Детективная драма «Шугар» в стиле нео-нуар с актером Колином Фарреллом в главной роли получила второй сезон. Продолжение сериала получит восемь новых эпизодов, сообщает «Apple TV Press».

Первый сезон вышел в 2024 году. Его высоко оценили как зрители, так и критики. На известном агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 81% свежести от обозревателей и 80% от зрителей. Также он был назван «одним из лучших триллеров в жанре нео-нуар за последние годы» и «одним из величайших сюжетов в новейшей истории телевидения».

Премьерный показ сериала стартует 19 июня 2026 года на стриминговом сервисе Apple TV. Затем «Шугар» будет выходить еженедельно, каждую пятницу, и продлится до 7 августа. Как утверждает Apple, в продолжении детективной драмы помимо Фаррела появятся и другие, «совершенно новые» актеры.

Какие сериалы ждать в 2026 году
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
Интернет и мемы8 минут чтения

«Легендарный частный детектив Лос-Анджелеса и знаток кино Джон Шугар возвращается во втором сезоне. Номинант на премию «Эмми» Колин Фаррелл берется за новое дело, выслеживая проблемного старшего брата подающего надежды местного боксера, в то время как его поиски любимой пропавшей сестры продолжаются», — сообщает «Apple TV Press».

Компания напоминает, что Шугар — частный сыщик, который избегает жестоких методов при поиске пропавших людей. К тому же он вынужден бороться с внезапными приступами недомогания. Во втором сезоне сценаристы работают над вопросом: «Как далеко сможет зайти Шугар, поступая правильно?».

Ранее издание Collider составило список десяти триллеров с самым закрученным сюжетом. Фильмы, вошедшие в рейтинг, поднимают шокирующие темы, способные оставить зрителя с ощущением полного дискомфорта. Однако именно это выгодно отличает их от других картин, вышедших в эпоху, когда индустрия развлечений стремится избегать провокационных тем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Apple TV Press

Посмотрите другие материалы

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке