Названа дата выхода продолжения сериала с Колином Фарреллом

Детективная драма «Шугар» в стиле нео-нуар с актером Колином Фарреллом в главной роли получила второй сезон. Продолжение сериала получит восемь новых эпизодов, сообщает «Apple TV Press».

Первый сезон вышел в 2024 году. Его высоко оценили как зрители, так и критики. На известном агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 81% свежести от обозревателей и 80% от зрителей. Также он был назван «одним из лучших триллеров в жанре нео-нуар за последние годы» и «одним из величайших сюжетов в новейшей истории телевидения».

Премьерный показ сериала стартует 19 июня 2026 года на стриминговом сервисе Apple TV. Затем «Шугар» будет выходить еженедельно, каждую пятницу, и продлится до 7 августа. Как утверждает Apple, в продолжении детективной драмы помимо Фаррела появятся и другие, «совершенно новые» актеры.

«Легендарный частный детектив Лос-Анджелеса и знаток кино Джон Шугар возвращается во втором сезоне. Номинант на премию «Эмми» Колин Фаррелл берется за новое дело, выслеживая проблемного старшего брата подающего надежды местного боксера, в то время как его поиски любимой пропавшей сестры продолжаются», — сообщает «Apple TV Press».

Компания напоминает, что Шугар — частный сыщик, который избегает жестоких методов при поиске пропавших людей. К тому же он вынужден бороться с внезапными приступами недомогания. Во втором сезоне сценаристы работают над вопросом: «Как далеко сможет зайти Шугар, поступая правильно?».

