Названы самые закрученные триллеры последних 25 лет

Издание Collider составило список из 10 самых закрученных триллеров, вышедших в последние четверть века. Его авторы отмечают, что вошедшие в рейтинг фильмы поднимают шокирующие темы, способные оставить своего зрителя с ощущением полного дискомфорта. Это, по мнению Collider, выделяет их в эпоху, когда индустрия стремится избегать провокационных тем, к которым люди могут быть не готовы.

Рейтинг открывает картина «Думаю, как все закончить» (2020), которая погружает зрителя в странный «метафизический и психологический» хаос. Лента приглашает ознакомиться с жизнью человека, «расколотого» депрессивным психологическим состоянием.

Следующей в списке идет «Глотай» (2019) — фильм о беременной женщине, испытывающей непреодолимое желание есть опасные предметы, которое постепенно становится сильнее.

«Необратимость» (2002) позволяет увидеть историю мести за изнасилование, которая показана зрителю в обратном хронологическом порядке. Картина, как предупреждают авторы рейтинга, способна вызвать отвращение и ее, вероятно, не захочется смотреть второй раз.

Фильм «Титан» (2021) оказался на седьмом месте из-за одновременно гениальной и хаотичной манеры рассказа истории серийного убийцы, которая при этом любит своих близких.

Возглавила же рейтинг картина «Антихрист» (2009) — Collider называет ее «мазохистской историей о горе», в которой нашлось место теме сексуализированного насилия и странным сновидениям. Режиссер Ларс фон Триер не побоялся оттолкнуть зрителя «маниакальным и бескомпромиссным» проявлением безумия и хаоса, считают авторы материала.

Также в рейтинг вошли следующие картины — «Не говори со злом» (2022), «Олдбой» (2003), «Кожа, в которой я живу» (2011), «Спокойной ночи, мамочка» (2014) и «Выжившая» (2017).