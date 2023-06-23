Россия восстановила работу советского шпионского комплекса на Кубе, который был официально закрыт с 2001 года — The Insider

Россия восстановила работу советского шпионского центра «Лурдес» на Кубе, который был официально закрыт Владимиром Путиным в 2001 году, выяснил The Insider. По информации журналистов, с 2014 года туда под видом дипломатов перебрасывают сотрудников ГРУ и выпускников узкопрофильных вузов, связанных с ракетостроением и вычислительной техникой.

Советские власти построили радиоэлектронный центр «Лурдес» в 1967 году. С его помощью КГБ и ГРУ перехватывали телефонные переговоры в США, информацию с американских спутников и данные из центра управления полетами NASA. В центре работали порядка трех тысяч человек.

Журналисты обнаружили, что несколько десятков российских офицеров разведки со специализацией в радиоэлектронике и смежных областях числятся сотрудниками российского посольства на Кубе. Они не указаны в дипломатическим листе, но их дети учатся в школе при посольстве.

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