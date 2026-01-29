Руководителя клининговой компании обвинили в жестоком обращении с рыбами

Полиция Гонконга арестовала 51-летнюю руководительницу экологической службы. Женщину обвиняют в жестоком обращении с животными после того, как более 110 рыб погибли во время чистки пруда, сообщает South China Morning Post (SCMP).

В полицию обратился прохожий, который заметил, что клининговая компания поместила обитателей пруда в тесные контейнеры. Происшествие вызвало бурю негодования среди местных жителей, отмечает SCMP.

Издание сообщает, что в понедельник, 26 января, шестеро рабочих компании Fai Kee извлекли около 200 рыб и несколько черепах из пруда возле жилого комплекса Цзюн-Ван-О, в поместье Кинг Лам.

Рабочие использовали три контейнера, в которые они, по данным следствия, не смогли обеспечить достаточное поступление кислорода: к контейнерам подключили только один воздушный насос. В итоге, как подтвердило изданию общество по предотвращению жестокого обращения с животными, во время чистки пруда задохнулись более 110 рыб. Четыре черепахи и порядка 80 рыб смогли уцелеть.

По обвинениям в жестоком обращении с животными была задержана руководительница экологической службы. Позже ее отпустили под залог с обязательством явиться в полицию в следующем месяце. SCMP сообщает, что женщине грозит максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения и штрафа в размере 25 600 долларов.

