Мир

Верный пес четыре дня охранял тело погибшего хозяина

2 минуты чтения 01:21 29 января

Питбуль отказывался покидать своего хозяина после трагического случая в горах. Собака охраняла мертвое тело человека четыре дня подряд, несмотря на сильный снегопад и похолодание, накрывшее округ Чамба, в Индии, сообщает NDTV.

По данным местных СМИ, двое молодых людей по имени Рана и Пиюш пропали без вести недалеко от храма Бхармани в Бхармуре. Они отправились в путешествие ради съемки видеороликов, но попали в снежную ловушку, из-за чего службы спасения смогли отыскать тела погибших лишь через четыре дня.

Спасатели обнаружили, что рядом с одним из скончавшихся сидел питбуль. Собака скулила и дрожала от холода, но все равно не покидала тело хозяина. Как отмечает издание, пес отказывался от еды и не отходил с места. Сначала он вел себя агрессивно, отгоняя незнакомцев от тело хозяина, но когда питбуль убедился, что люди пришли помочь, то позволил приблизиться.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

После этого спасатели смогли взять собаку на поводок и одеть в теплый комбинезон. Также отмечается, что, вероятно, именно благодаря верному питбулю тело мужчины осталось невредимым и не досталось хищникам, которые в изобилии обитают в окрестных горах.

Другая история о невероятной верности животных была написана во Франции. Так, потерявшийся в Испании кот по кличке Филу прошел сотни километров и нашел своих хозяев во Франции. Он загадочным образом в одиночку преодолел 250 километров, чтобы вернуться домой после своего исчезновения.

Филу пропал в августе 2025 года, когда его хозяева остановились на заправке в испанском муниципалитете Массанет-де-ла-Сельва. Супружеская пара рассказала газете, что провела отпуск на реке Эбро и возвращалась домой, когда заметила пропажу кота. 

