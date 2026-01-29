Верный пес четыре дня охранял тело погибшего хозяина

Питбуль отказывался покидать своего хозяина после трагического случая в горах. Собака охраняла мертвое тело человека четыре дня подряд, несмотря на сильный снегопад и похолодание, накрывшее округ Чамба, в Индии, сообщает NDTV.
По данным местных СМИ, двое молодых людей по имени Рана и Пиюш пропали без вести недалеко от храма Бхармани в Бхармуре. Они отправились в путешествие ради съемки видеороликов, но попали в снежную ловушку, из-за чего службы спасения смогли отыскать тела погибших лишь через четыре дня.
Спасатели обнаружили, что рядом с одним из скончавшихся сидел питбуль. Собака скулила и дрожала от холода, но все равно не покидала тело хозяина. Как отмечает издание, пес отказывался от еды и не отходил с места. Сначала он вел себя агрессивно, отгоняя незнакомцев от тело хозяина, но когда питбуль убедился, что люди пришли помочь, то позволил приблизиться.
После этого спасатели смогли взять собаку на поводок и одеть в теплый комбинезон. Также отмечается, что, вероятно, именно благодаря верному питбулю тело мужчины осталось невредимым и не досталось хищникам, которые в изобилии обитают в окрестных горах.
Другая история о невероятной верности животных была написана во Франции. Так, потерявшийся в Испании кот по кличке Филу прошел сотни километров и нашел своих хозяев во Франции. Он загадочным образом в одиночку преодолел 250 километров, чтобы вернуться домой после своего исчезновения.
Филу пропал в августе 2025 года, когда его хозяева остановились на заправке в испанском муниципалитете Массанет-де-ла-Сельва. Супружеская пара рассказала газете, что провела отпуск на реке Эбро и возвращалась домой, когда заметила пропажу кота.