Мужчина вернулся домой через две недели после его похорон

2 минуты чтения 11:14

Житель Таиланда вернулся домой и узнал, что за две недели до этого семья устроила церемонию его похорон. По информации местной газеты Khaosod, родственники сочли мужчину мертвым и по ошибке похоронили постороннего человека.

В начале января жителям провинции Чианграй на севере Таиланда сообщили о смерти их 48-летнего родственника. 9 января родным доставили тело и они провели все необходимые ритуалы, а также сами похороны.

Спустя две недели, 24 января, считавшийся мертвым член семьи вернулся домой. Тогда семья немедленно обратилась в спасательную службу, сообщила об ошибке и попросила эксгумировать тело. О том, почему члены семьи приняли похороненного ими человека за своего родственника власти не сообщили.

По факту случившегося было начато расследование. Личность умершего была установлена, его тело извлекли и передали настоящим родственникам.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что 103-летняя жительница Индии Гангабай Сахаре неожиданно «воскресла» прямо на церемонии своих похорон. Инцидент произошел в штате Махараштра. Женщину сочли умершей после того, как она перестала подавать признаки жизни. Родственники начали готовить ее к погребальному обряду в соответствии с местными традициями. Сообщалось, что Сахаре одели в новое белое сари, заложили ноздри ватой и связали конечности.

Однако в самый последний момент, незадолго до кремации, племянник пожилой женщины заметил, что она шевелит пальцами ног. После того, как вату убрали из ноздрей, Сахаре сделала глубокий вдох и пришла в сознание.

По удивительному совпадению, день предполагаемых похорон совпал с днем рождения Сахаре. Как отмечает NDTV, катафалк развернули обратно, траурный шатер разобрали, а скорбь сменили днем ее второго «рождения».

