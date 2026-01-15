103-летняя женщина «воскресла» в день рождения на своих похоронах

Незадолго до кремации 103-летняя Гангабай Сахаре неожиданно «ожила». Пожилая женщина начала дышать и двигать пальцами ног, что заметили ее родственники, сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Махараштра, в Индии. Сахаре сочли мертвой, когда она перестала двигаться. Тогда ее стали готовить к похоронам: одели в новое белое сари, заткнули ноздри ватой и связали конечности, как того требовали традиции. Однако в самый последний момент перед кремацией, племянник пожилой женщины заметил, как она двигает пальцами ног.

Когда вату убрали из ноздрей, 103-летняя долгожительница сделала глубокий вдох и пришла в сознание. По удивительному стечению обстоятельств день похорон Сахаре совпал с ее днем рождения. Как пишет NDTV, катафалк отправили обратно, а траурный шатер быстро разобрали. Так скорбный день превратился в торжество второго «рождения».

Теперь к женщине, которую назвали «живым чудом», приезжают люди со всей Индии, чтобы увидеть долгожительницу, которая воскресла в день рождения на собственных похоронах.

В свою очередь пенсионерка из американского штата Аризона, 81-летняя Сью Жако, играла в Minecraft, чтобы заработать на лечение своему внуку, которому диагностировали онкологическое заболевание — саркому. Она завела ютуб-канал, но даже не подозревала, что вскоре станет знаменитой.

А 77-летняя стримерша из России Ольга Ивановна, известная как Бабушка Ольга, выиграла международную игровую премию. Она стала победительницей в номинации «Лучший игровой момент года», уничтожив в одиночку всю вражескую команду в игре Counter-Strike 2.