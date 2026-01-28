СМИ: США не диктовали Украине условия мирного соглашения

Соединенные штаты не диктуют Украине условия мирного соглашения для предоставления ей гарантий безопасности. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Поводом для этого заявления послужила статья Financial Times, в которой говорилось, что Вашингтон потребовал от Украины дать согласие на территориальные уступки в пользу России, включая передачу Донбасса. По словам источников газеты, таким было условие американцев для предоставления украинцам гарантий безопасности.

Reuters пишет, что гарантии безопасности со стороны Соединенных штатов рассматриваются Украиной как залог любого урегулирования, которое положило бы конец четырехлетней войне. Так, в минувшие выходные, США выступили посредником в переговорах между представителями Украины и России в Абу-Даби. По словам американских чиновников, саммит привел к прогрессу в достижении мирного соглашения.

«США не диктуют Украине условия мирного соглашения. Ошибочно предполагать, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России», — сообщил неназванный собеседник Reuters.

Информацию о требованиях уступить России свои территории отрицают и в администрации США. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что единственная роль Вашингтона в мирном процессе — «свести обе стороны для достижения соглашения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегации Украины, России и США вновь встретятся в Абу-Даби 1 февраля. Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 23–24 января.