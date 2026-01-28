EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: США не диктовали Украине условия мирного соглашения

2 минуты чтения 12:28

Соединенные штаты не диктуют Украине условия мирного соглашения для предоставления ей гарантий безопасности. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Поводом для этого заявления послужила статья Financial Times, в которой говорилось, что Вашингтон потребовал от Украины дать согласие на территориальные уступки в пользу России, включая передачу Донбасса. По словам источников газеты, таким было условие американцев для предоставления украинцам гарантий безопасности.

Reuters пишет, что гарантии безопасности со стороны Соединенных штатов рассматриваются Украиной как залог любого урегулирования, которое положило бы конец четырехлетней войне. Так, в минувшие выходные, США выступили посредником в переговорах между представителями Украины и России в Абу-Даби. По словам американских чиновников, саммит привел к прогрессу в достижении мирного соглашения.

«США не диктуют Украине условия мирного соглашения. Ошибочно предполагать, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России», — сообщил неназванный собеседник Reuters.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Информацию о требованиях уступить России свои территории отрицают и в администрации США. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что единственная роль Вашингтона в мирном процессе — «свести обе стороны для достижения соглашения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегации Украины, России и США вновь встретятся в Абу-Даби 1 февраля. Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 23–24 января.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть