СМИ: США выдвинули условия для предоставления гарантий безопасности Украине

Вашингтон поставил предоставление гарантий безопасности Украине в зависимость от мирного соглашения с Россией, предусматривающего территориальные уступки, включая передачу Донбасса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал уже в январе подписать с США документы о гарантиях безопасности и послевоенном «плане процветания» страны. В Киеве рассматривали эти договоренности как инструмент усиления переговорных позиций в диалоге с Москвой. Однако Вашингтон дал понять, что любые обязательства США в сфере безопасности будут возможны только после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Украинские и европейские чиновники, опрошенные Financial Times, расценивают такую позицию США как попытку оказать давление на Киев и подтолкнуть его к болезненным территориальным уступкам, на которых настаивает Москва. При этом окончательного одобрения ни одному из обсуждаемых соглашений США пока не дали. Даже несмотря на заявления Зеленского о том, что тексты гарантий, обсуждавшиеся им с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «готовы на 100 процентов».

Как утверждают два источника FT, США также предложили Украине дополнительные поставки вооружений для укрепления армии в мирное время. Но и здесь есть условие — Киев должен вывести войска с контролируемых им территорий Донецкой области. Один из собеседников издания отметил, что «на украинцев сейчас оказывается огромное давление».

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Вашингтон использует вопрос гарантий безопасности как рычаг, чтобы подтолкнуть Украину к уступкам, которые, по мнению американской стороны, могут заставить Россию пойти на переговоры. При этом в Белом доме, утверждают источники FT, считают отказ Украины от Донбасса необходимым условием окончания войны и практически не оказывают давления на российского президента Владимира Путина с целью смягчения его требований.

В администрации США эти утверждения отрицают. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что единственная роль Вашингтона в мирном процессе — «свести обе стороны для достижения соглашения».

Россия сегодня почти полностью контролирует Луганскую область и около 80% Донецкой области. Согласно недавним опросам, для большинства украинцев и самого Зеленского передача этих территорий России остается неприемлемой, пишет Financial Times.