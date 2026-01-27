EN
СМИ: США выдвинули условия для предоставления гарантий безопасности Украине

2 минуты чтения 09:45

Вашингтон поставил предоставление гарантий безопасности Украине в зависимость от мирного соглашения с Россией, предусматривающего территориальные уступки, включая передачу Донбасса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал уже в январе подписать с США документы о гарантиях безопасности и послевоенном «плане процветания» страны. В Киеве рассматривали эти договоренности как инструмент усиления переговорных позиций в диалоге с Москвой. Однако Вашингтон дал понять, что любые обязательства США в сфере безопасности будут возможны только после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Украинские и европейские чиновники, опрошенные Financial Times, расценивают такую позицию США как попытку оказать давление на Киев и подтолкнуть его к болезненным территориальным уступкам, на которых настаивает Москва. При этом окончательного одобрения ни одному из обсуждаемых соглашений США пока не дали. Даже несмотря на заявления Зеленского о том, что тексты гарантий, обсуждавшиеся им с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «готовы на 100 процентов».

Как утверждают два источника FT, США также предложили Украине дополнительные поставки вооружений для укрепления армии в мирное время. Но и здесь есть условие — Киев должен вывести войска с контролируемых им территорий Донецкой области. Один из собеседников издания отметил, что «на украинцев сейчас оказывается огромное давление».

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Вашингтон использует вопрос гарантий безопасности как рычаг, чтобы подтолкнуть Украину к уступкам, которые, по мнению американской стороны, могут заставить Россию пойти на переговоры. При этом в Белом доме, утверждают источники FT, считают отказ Украины от Донбасса необходимым условием окончания войны и практически не оказывают давления на российского президента Владимира Путина с целью смягчения его требований.

В администрации США эти утверждения отрицают. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что единственная роль Вашингтона в мирном процессе — «свести обе стороны для достижения соглашения».

Россия сегодня почти полностью контролирует Луганскую область и около 80% Донецкой области. Согласно недавним опросам, для большинства украинцев и самого Зеленского передача этих территорий России остается неприемлемой, пишет Financial Times.

