Мир

Ученые рассказали об успешных испытаниях новых способов контрацепции для мужчин

2 минуты чтения 16:16

Сразу несколько новых средств контрацепции для мужчин сейчас находятся на стадиях клинических испытаний. Первые результаты показали, что новые таблетки, гели и временные имплантаты эффективно подавляют фертильность и пока не вызывают серьезных побочных эффектов. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что американская компания YourChoice Therapeutics, базирующаяся в Сан-Франциско, может стать первой биотехнологической компанией, которая выведет на рынок негормональные мужские противозачаточные таблетки. Речь идет о препарате YCT-529, который блокирует усвоение витамина А, необходимого для выработки сперматозоидов. Результаты первых двух клинических испытаний показали, что он не влияет на уровень тестостерона и общее самочувствие мужчин.

По оценкам сооснователя компании Акаша Бакши, при достаточном финансировании и с учетом возможных дополнительных требований регуляторов, вывод YCT-529 на рынок может занять от пяти до десяти лет. Он подчеркнул, что в сфере контрацепции требования к безопасности должны быть особенно высокими.

«Мы обязаны придерживаться самых строгих стандартов, чтобы заслужить доверие и женщин, и мужчин», — сказал он.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы

Помимо YCT-529, на стадиях клинический испытаний с участием людей находятся гормональный гель от Contraline, подавляющий выработку спермы, а также два гидрогелевых имплантата: Adam от Contraline и Plan A от NEXT Life Sciences. 

Последние, как отмечается, временно блокируют сперматозоиды в семявыносящих протоках. Представители компаний поделились, что рассчитывают получить одобрение регуляторов в течение ближайших трех-четырех лет.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир

Тем не менее, несмотря на научный прогресс, ключевым препятствием остается финансирование подобных препаратов для мужчин, пишет Bloomberg. Проблема, как отмечается, в том, что мужчины зачастую «не готовы идти на компромиссы, связанные с новыми методами контрацепции, поскольку не сталкиваются напрямую с рисками беременности». По данным агентства, сейчас крупные фармацевтические компании и венчурные инвесторы хоть и проявляют интерес к новым подходам, но действуют осторожно.

Ученые начали задумываться о создании мужского противозачаточного средства в 1950-х годах, когда таблетки для женщин уже готовилась к выходу на рынок, отмечает Bloomberg. Тогда, после клинических испытаний ни один из мужских препаратов не был одобрен из-за недостатка финансирования и побочных эффектов, в числе которых были акне, головные боли и перепады настроения. На сегодня мужчинам доступны два метода, позволяющие предотвратить беременность у партнерши: презервативы и вазэктомия.

