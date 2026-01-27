В Instagram и Facebook появятся платные подписки

Компания Meta, которая владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, в ближайшие месяцы намерена протестировать платные подписки для своих соцсетей и мессенджера. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что платные версии дадут доступ в том числе к возможностям искусственного интеллекта, при этом базовые функции останутся бесплатными. Также Meta протестирует платную подписку на приложение для создания видео Vibes, выпуск которого анонсировали в сентябре прошлого года.

В прошлом году Facebook тестировал ограничение на количество ссылок, которыми можно поделиться. Тогда некоторые пользователи платформы из Великобритании и США получили уведомления, что без подписки они могут делиться лишь определенным количеством ссылок в своих публикациях в Facebook.

В компании этот эксперимент назвали «ограниченным тестом», который должен помочь разработчикам платформы выяснить, приносит ли возможность публиковать большее количество сообщений со ссылками «дополнительную ценность» для пользователей.

Кроме того, в 2023 году Meta запустила платный сервис верификации, который за ежемесячную плату предоставляет пользователям Facebook и Instagram синюю галочку.

Ранее международная группа истцов обвинила Meta в обмане пользователей мессенджера WhatsApp и чтении их переписок. Истцы заявили, что компания «хранит, анализирует и может получить доступ практически ко всем якобы “приватным” сообщениям пользователей», несмотря на то, что в 2016 году WhatsApp объявил о внедрении сквозного шифрования при обмене сообщениями.