Интернет и мемы

Meta обвинили в чтении переписок пользователей WhatsApp

2 минуты чтения 14:08 | Обновлено: 14:09

Международная группа истцов подала коллективный иск к корпорации Meta, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, обвинив ее в обмане пользователей и неправомерном хранении и доступе к их переписке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание напоминает, что в 2016 году WhatsApp объявил о внедрении сквозного шифрования. Как заявляли в компании, применение этой технологии гарантирует, что доступ к содержанию переписки есть только у ее участников, тогда как для любых третьих лиц, включая сам мессенджер, она остается закрытой.

Тем не менее авторы иска, поданного в окружной суд Сан-Франциско, утверждают, что Meta обманула пользователей WharsApp и, в действительности, «хранит, анализирует и может получить доступ практически ко всем якобы “приватным” сообщениям пользователей» мессенджера.

Истцы, среди которых пользователи WhatsApp из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, утверждают, что благодаря неким «осведомителям» получили достоверные данные о том, что Meta хранит содержание сообщений пользователей, а работники компании имеют доступ к их содержанию. 

В свою очередь, представитель Meta Энди Стоун, комментируя поданный против компании иск, назвал его «несерьезным». Он также пообещал, что компания «введет санкции против адвокатов истцов». «Любое утверждение о том, что сообщения пользователей WhatsApp не зашифрованы, является категорически ложным и абсурдным», — подчеркнул Стоун. При этом он напомнил, что переписки в WhatsApp уже десять лет шифруются с использованием протокола Signal.

