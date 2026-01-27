В сети обсуждают «неприлично маленький» гонорар скалолаза за подъем на небоскреб без страховки

Американский скалолаз Алекс Хоннольд получил от Netflix около 500 тысяч долларов за экстремальный подъем на 508-метровый небоскреб без страховки. В сети считают, что такой гонорар не соответствует смертельному риску, на которой пошел спортсмен. На дискуссию обратило внимание издание Times of India.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Восхождение Хоннольда состоялось 25 января и транслировалось в прямом эфире на платформе Netflix в рамках шоу Skyscraper Live. Скалолаз без страховки, веревок и защитного снаряжения поднялся на небоскреб Taipei 101 в столице Тайваня. Подъем занял около полутора часов и был назван одним из самых масштабных городских восхождений в стиле free solo. Хоннольд использовал внешние элементы здания, архитектурные выступы и декоративные детали в качестве опор для рук и ног, чтобы добраться до шпиля. За трансляцией наблюдали миллионы зрителей по всему миру.

Сам Хоннольд в интервью The New York Times признался, что сумма выплаты оказалась ниже ожиданий его агента. В контексте профессионального спорта он назвал гонорар «неприлично маленьким», сравнив его с контрактами спортсменов в популярных лигах. Источники NYT при этом утверждали, что речь идет о шестизначной сумме.

При этом спортсмен подчеркнул, что деньги не были для него главным мотивом. По его словам, он бы совершил подъем и без камер и шоу, если бы просто получил разрешение от администрации здания. Хоннольд также отмечал, что в случае необходимости отказался бы от восхождения независимо от условий контракта, поскольку вопросы безопасности для него важнее выплат.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

Обсуждение гонорара Хоннольда вышло за пределы комментариев обычных пользователей, пишет Times of India. К дискуссии подключился популярный американский блогер MrBeast. Он написал в соцсети X, что заплатил бы Алексу Хоннольду больше, если бы трансляция восхождения проходила на его YouTube-канале.

Это заявление привлекло дополнительное внимание к теме и усилило споры о том, насколько щедро стриминговые платформы готовы платить за экстремальные проекты, связанные с высоким и потенциально смертельно опасным риском. Пользователи начали сравнивать бюджеты Netflix и крупнейших YouTube-каналов и обсуждать, могут ли отдельные блогеры конкурировать со стриминговыми сервисами за эксклюзивный контент.