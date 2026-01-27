EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

В сети обсуждают «неприлично маленький» гонорар скалолаза за подъем на небоскреб без страховки

2 минуты чтения 12:48 | Обновлено: 13:03

Американский скалолаз Алекс Хоннольд получил от Netflix около 500 тысяч долларов за экстремальный подъем на 508-метровый небоскреб без страховки. В сети считают, что такой гонорар не соответствует смертельному риску, на которой пошел спортсмен. На дискуссию обратило внимание издание Times of India.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Восхождение Хоннольда состоялось 25 января и транслировалось в прямом эфире на платформе Netflix в рамках шоу Skyscraper Live. Скалолаз без страховки, веревок и защитного снаряжения поднялся на небоскреб Taipei 101 в столице Тайваня. Подъем занял около полутора часов и был назван одним из самых масштабных городских восхождений в стиле free solo. Хоннольд использовал внешние элементы здания, архитектурные выступы и декоративные детали в качестве опор для рук и ног, чтобы добраться до шпиля. За трансляцией наблюдали миллионы зрителей по всему миру.

Сам Хоннольд в интервью The New York Times признался, что сумма выплаты оказалась ниже ожиданий его агента. В контексте профессионального спорта он назвал гонорар «неприлично маленьким», сравнив его с контрактами спортсменов в популярных лигах. Источники NYT при этом утверждали, что речь идет о шестизначной сумме.

При этом спортсмен подчеркнул, что деньги не были для него главным мотивом. По его словам, он бы совершил подъем и без камер и шоу, если бы просто получил разрешение от администрации здания. Хоннольд также отмечал, что в случае необходимости отказался бы от восхождения независимо от условий контракта, поскольку вопросы безопасности для него важнее выплат.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

Обсуждение гонорара Хоннольда вышло за пределы комментариев обычных пользователей, пишет Times of India. К дискуссии подключился популярный американский блогер MrBeast. Он написал в соцсети X, что заплатил бы Алексу Хоннольду больше, если бы трансляция восхождения проходила на его YouTube-канале. 

Это заявление привлекло дополнительное внимание к теме и усилило споры о том, насколько щедро стриминговые платформы готовы платить за экстремальные проекты, связанные с высоким и потенциально смертельно опасным риском. Пользователи начали сравнивать бюджеты Netflix и крупнейших YouTube-каналов и обсуждать, могут ли отдельные блогеры конкурировать со стриминговыми сервисами за эксклюзивный контент.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть