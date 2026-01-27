Галкин отрастил бороду и влюбил в себя зумеров

Юморист и шоумен Максим Галкин удивил пользователей интернета своим новым внешним видом. Его фотографии набирают сотни тысяч лайков, а в сети Галкина уже называют «Максим Pro Max».

Фотографии Галкина из Нью-Йорка на зимней прогулке заполонили Instagram и Threads. Пользователи обсуждают, как юморист изменился и насколько ему идет новый образ с бородой. Многие отмечают, что Галкин теперь выглядит мужественнее и привлекательнее. Сам пост с фотосессией набрал 528 тысяч лайков.

Также артист поделился фотографиями из отпуска, который он проводит во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель. На снимках появился и его 12-летний сын Гарри, который раньше не так охотно делал фотографии с родными. Чуть позже Галкин выложил и ролик с дочерью Лизой. На кадрах видно, как отец с дочкой танцуют прямо на горнолыжном склоне.

В интернете также не оставили без внимания лыжную экипировку Галкина. Так, издание Delfi подсчитало, что для катания артист выбрал вещи премиум-класса: куртку бренда Descente стоимостью около 1000 евро и лыжные брюки примерно за 300 евро. К тому же шоумен держал лыжи швейцарского производства марки Stockli, цена на которые стартует с 1500 евро.

А фотографию, на которой Галкин позирует в обтягивающем термобелье прокомментировала его жена, эстрадная певица и Примадонна, Алла Пугачева. Она написала большими буквами: «Молодец! Все, как я люблю».

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин покинули Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, Галкин публично выступает против действий российских властей и был признал иноагентом, певица высказывалась в его поддержку. В декабре 2025 года Пугачева выпустила новую песню. Она называется «Давай просто жить».