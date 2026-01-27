EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Галкин отрастил бороду и влюбил в себя зумеров

2 минуты чтения 22:12
Галкин отрастил бороду и влюбил в себя зумеров

Юморист и шоумен Максим Галкин удивил пользователей интернета своим новым внешним видом. Его фотографии набирают сотни тысяч лайков, а в сети Галкина уже называют «Максим Pro Max».

Фотографии Галкина из Нью-Йорка на зимней прогулке заполонили Instagram и Threads. Пользователи обсуждают, как юморист изменился и насколько ему идет новый образ с бородой. Многие отмечают, что Галкин теперь выглядит мужественнее и привлекательнее. Сам пост с фотосессией набрал 528 тысяч лайков.

Также артист поделился фотографиями из отпуска, который он проводит во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель. На снимках появился и его 12-летний сын Гарри, который раньше не так охотно делал фотографии с родными. Чуть позже Галкин выложил и ролик с дочерью Лизой. На кадрах видно, как отец с дочкой танцуют прямо на горнолыжном склоне.

В интернете также не оставили без внимания лыжную экипировку Галкина. Так, издание Delfi подсчитало, что для катания артист выбрал вещи премиум-класса: куртку бренда Descente стоимостью около 1000 евро и лыжные брюки примерно за 300 евро. К тому же шоумен держал лыжи швейцарского производства марки Stockli, цена на которые стартует с 1500 евро.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

А фотографию, на которой Галкин позирует в обтягивающем термобелье прокомментировала его жена, эстрадная певица и Примадонна, Алла Пугачева. Она написала большими буквами: «Молодец! Все, как я люблю».

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин покинули Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, Галкин публично выступает против действий российских властей и был признал иноагентом, певица высказывалась в его поддержку. В декабре 2025 года Пугачева выпустила новую песню. Она называется «Давай просто жить». 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:maxgalkinru / Instagram

Посмотрите другие материалы

Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть