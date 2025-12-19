EN
Общество

Алла Пугачева выпустила новую песню

2 минуты чтения 17:30 | Обновлено: 17:49

Певица Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Давай просто жить». Композиция доступна на официальном ютуб-канале исполнительницы.

Автор музыки и слов Алексей Малахов рассказал, что идея песни заключается в том, что «в этом мире вечной суеты самое важное — не спешить, просто жить».

Что посмотреть под бой курантов вместо Путина
Что посмотреть под бой курантов вместо Путина
Список новогодних обращений вне времени: от Пугачевой до Гагарина
Общество5 минут чтения

По словам Малахова, на создание песни его вдохновила история, которую рассказала Пугачева: «Историю, которую я, конечно же, не могу пересказать всем. Но в тот момент, когда она прозвучала, внутри что-то щелкнуло. Появился импульс. Мысль. Состояние».

Это уже третья композиция, которую выпустила певица с начала 2025 года. В апреле вышли две песни Пугачевой, посвященные военной тематике — «Мама» и «Поцелуй войны». Текст первой композиции выстроен вокруг диалога матери и ее погибшего на войне сына. Вторая, по сообщениям СМИ, написана по мотивам Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, в ходе которой был освобожден город Петрозаводск и разгромлена большая часть финских войск на территории СССР.

В октябре провластный фонд ВЦИОМ опубликовал результаты всероссийского опроса об «иноагентах». Самой узнаваемой женщиной, попавшей в реестр, россияне назвали Аллу Пугачеву. При этом Минюст не присваивал певице статус «иноагента».

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин покинули Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, Галкин публично выступает против действий российских властей и был признал иноагентом, певица высказывалась в его поддержку.

После отъезда пары российские пропагандисты неоднократно пытались создать образ «брошенной и забытой всеми» певицы, заявляя, что на ее юбилей не приехали ни муж, ни друзья, а ей самой желали «быть ближе к Родине — и физически, и морально». Российские депутаты предлагали лишить ее имущества в России и объявить «иноагентом», однако Минюст сообщал об отсутствии оснований для принятия такого решения.

Также провластный телеканал НТВ выпустил серию фильмов, в которых обвинил Пугачеву в организации заказного убийства серийного доносчика Виталия Бородина, а также в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Бородин утверждает, что написал на певицу заявление в ФСБ и Следственный комитет, а также попросил лишить ее государственных наград. На данный момент власти никак не отреагировали на утверждения доносчика.

