Российский бренд одежды извинился за рекламу с фейковой моделью

Московский бренд одежды Katami извинился в своем профиле в инстаграме за публикацию фото модели, которая оказалась сгенерированной с помощью нейросети.

В Katami рассказали, что в рамках сотрудничества отправили толстовку бренда пользовательнице инстаграма, которая в своем профиле рассказывала, в частности, как потеряла ногу из-за аварии. Девушка также публиковала свои фото с протезом.

Пользовательница запостила фото в отправленной ей толстовке в своем аккаунте, а бренд сделал репост. Позже выяснилось, что девушка сгенерирована с использованием искусственного интеллекта (ИИ), а ее история придумана владельцем аккаунта.

«Это [репост фотографии] было неверным решением. Наш бренд оказался промежуточным усилителем чужого этически спорного высказывания. И мы приносим извинения нашей аудитории за этот репост», — рассказали в Katami.

Дизайнер и владелец бренда Ольга Можерова пояснила, что уважает визуальные нейросети как «инструмент в руках художников», но не приемлет использование «фейковых образов боли, травмы и человеческого сопереживания» в качестве художественного приема и инструмента для привлечения внимания.

«Мы не участвуем в эстетизации боли как инструмента внимания», — добавила Можерова.

Такое заявление Katami вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Одни написали в комментариях к публикации, что теперь стали еще больше любить московский бренд, и похвалили его создателей за честность. Другие отметили, что ИИ-образ — это все равно искусство, поэтому Katami добились своего, получив рекламу по бартеру.

Бренд пояснил, что проблема заключается в использовании нейросетей в целом, а в том, что в случаях, когда ИИ-образ апеллирует к травме, пользователи должны знать, с чем они имеют дело.

«Есть старая, многим знакомая ситуация: люди на вид с ограниченными возможностями, которые в метро собирали пожертвования, вызывая сильное сочувствие — вечером шли домой на своих двоих. Здесь возникает очень похожий этический узел», — объяснили создатели бренда.

Фото с ИИ-девушкой в инстаграме Katami сейчас нет. Бренд также не публиковал ее имя и ссылку на профиль. По информации издания «Поток», речь идет о ИИ-модели, которая называет себя 23-летней девушкой по имени Яна. Как утверждается, владельцы аккаунта удалили фото в толстовке Katami.