EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Российский бренд одежды извинился за рекламу с фейковой моделью

2 минуты чтения 16:52 27 января

Московский бренд одежды Katami извинился в своем профиле в инстаграме за публикацию фото модели, которая оказалась сгенерированной с помощью нейросети.

В Katami рассказали, что в рамках сотрудничества отправили толстовку бренда пользовательнице инстаграма, которая в своем профиле рассказывала, в частности, как потеряла ногу из-за аварии. Девушка также публиковала свои фото с протезом.

Пользовательница запостила фото в отправленной ей толстовке в своем аккаунте, а бренд сделал репост. Позже выяснилось, что девушка сгенерирована с использованием искусственного интеллекта (ИИ), а ее история придумана владельцем аккаунта.

«Это [репост фотографии] было неверным решением. Наш бренд оказался промежуточным усилителем чужого этически спорного высказывания. И мы приносим извинения нашей аудитории за этот репост», — рассказали в Katami.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

Дизайнер и владелец бренда Ольга Можерова пояснила, что уважает визуальные нейросети как «инструмент в руках художников», но не приемлет использование «фейковых образов боли, травмы и человеческого сопереживания» в качестве художественного приема и инструмента для привлечения внимания.

«Мы не участвуем в эстетизации боли как инструмента внимания», — добавила Можерова.

Такое заявление Katami вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Одни написали в комментариях к публикации, что теперь стали еще больше любить московский бренд, и похвалили его создателей за честность. Другие отметили, что ИИ-образ — это все равно искусство, поэтому Katami добились своего, получив рекламу по бартеру.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

Бренд пояснил, что проблема заключается в использовании нейросетей в целом, а в том, что в случаях, когда ИИ-образ апеллирует к травме, пользователи должны знать, с чем они имеют дело.

«Есть старая, многим знакомая ситуация: люди на вид с ограниченными возможностями, которые в метро собирали пожертвования, вызывая сильное сочувствие — вечером шли домой на своих двоих. Здесь возникает очень похожий этический узел», — объяснили создатели бренда.

Фото с ИИ-девушкой в инстаграме Katami сейчас нет. Бренд также не публиковал ее имя и ссылку на профиль. По информации издания «Поток», речь идет о ИИ-модели, которая называет себя 23-летней девушкой по имени Яна. Как утверждается, владельцы аккаунта удалили фото в толстовке Katami.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке