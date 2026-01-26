Ученые рассказали о слишком хорошей жизни животных в зоопарках

Популяции млекопитающих в зоопарках Европы и Северной Америки стремительно стареют. Ученые выяснили, что из-за отличных условий содержания животные живут дольше, чем в дикой природе, но с возрастом все реже дают потомство или полностью теряют интерес к размножению. Об этом со ссылкой на исследование пишет научно-популярное издание Naked Science.

Одной из ключевых задач современных зоопарков является сохранение и размножение редких и исчезающих видов животных. Для этого в неволе содержат несколько групп животных в разных частях мира. Чем больше таких групп, тем выше генетическое разнообразие особей, с которыми могут работать зоологи. Зоопарки обмениваются животными, ведут их родословные и следят за тем, чтобы избежать близкородственного скрещивания.

Однако, как показывает новое исследование, многие такие популяции постепенно стареют. Благодаря качественному уходу животные живут дольше, чем в природе, но с возрастом их репродуктивная активность снижается.

Исследователи проанализировали демографические данные 774 популяций млекопитающих в зоопарках Северной Америки (361) и Европы (413). Анализ, который охватывал период с 1970 по 2023 годы, был основан на данных глобальной базы Species360. В ней содержится подробная информация о возрасте, поле, происхождении и репродуктивном статусе животных.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор Общество 14 минут чтения

Для оценки устойчивости популяций ученые изучали возрастные пирамиды. Речь идет о демографическом инструменте, отражающем распределение возрастных групп внутри популяции. Сообщается, что международная команда ученых разработала новый метод автоматизированной классификации таких пирамид, позволяющий точнее сравнивать демографические модели между видами и регионами.

Так, классическая форма пирамиды указывает на стабильную и устойчивую популяцию, способную переживать эпидемии и другие потрясения. Однако все больше групп животных в зоопарках со временем приобретают форму ромба или колонны с небольшим числом молодых особей и высокой долей пожилых. Такие структуры, как отмечается, считаются демографически уязвимыми.

«Идеальный арийский младенец» Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой Мир 7 минут чтения

Особую тревогу у исследователей вызвало сокращение числа способных к размножению самок. Их доля снизилась на 49% в североамериканских популяциях и на 68% — в европейских. В отдельных группах не осталось ни одной способной к размножению самки.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Япония впервые с 1972 года останется без панд. Так, панд-близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй, находящихся в зоопарке Уэно, в конце января должны отправить в Китай.