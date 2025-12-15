Япония останется без панд впервые за полвека

Панды-близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй, находящиеся в зоопарке Уэно, в конце января вернутся в Китай. Таким образом, Япония останется без панд впервые с 1972 года, рассказало агентство Kyodo.

Сеул передаст животных Пекину в соответствии с двусторонним договором аренды. Неизвестно, сможет ли Япония получить другую пару панд от КНР на фоне дипломатической напряженности после заявлений премьер-министра Санаэ Такаичи по поводу Тайваня, отметило агентство.

Сяо Сяо и Лэй Лэй родились в японском зоопарке в 2021 году. Их родителей — Шин Шин и Ри Ри — Пекин передал Сеулу для селекционных исследований в 2011 году. Перед этим, в 2008 году, в Японии умерла панда Лин Лин.

Шин Шин и Ри Ри вернулись в Пекин в 2024 году, а старшая сестра панд-близнецов Сян Сян была передана Китаю в 2023 году.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что страна «надеется на продолжение обмена пандами» с Китаем, так как это «давно способствует улучшению общественных настроений как в Японии, так и в Китае».

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь уклонился от ответа на вопрос о продолжении сотрудничества с Японией в сфере сохранения панд, заявив, что его следует направить в профильные ведомства.

Перспективы Японии по получению новых панд оказались под угрозой после ноябрьского заявления премьер-министра страны Санаэ Такаити. Она сказала, что возможная агрессия Китая против Тайваня будет рассматриваться Токио как «ситуация, представляющая угрозу существованию» Японии, и может вынудить страну на силовое вмешательство в рамках самообороны. Китай негативно отреагировал на это заявление, предупредив, что если Япония вмешается, то ее ждет «сокрушительное поражение».

Панды считаются символом Китая, и китайское правительство нередко дарит животных другим странам в знак дружбы. Такая практика появилась еще в VII веке до нашей эры. Первая панда в Советском союзе появилась в 1957 году по случаю 40-летия Октябрьской революции.

По данным за 2019 год, китайские панды содержались в зоопарках 20 стран. При этом с 1985 года, когда Китай признал панд национальным достоянием, страна перестала дарить животных. Их передают на время в другую страну, а Китай сохраняет право на детенышей переданных животных.

Китай передал первую пару панд Японии в 1972 году, после нормализации дипломатических отношений.