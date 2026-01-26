EN
Россию обвинили в использовании Интерпола для преследования критиков Кремля

2 минуты чтения 10:34

Анонимный информатор из Интерпола предоставил Би-би-си и французскому расследовательскому изданию Disclose тысячи документов, которые раскрыли масштабы злоупотреблений России Интерполом, международным полицейским агентством, которое Москва использовала для преследования критиков власти за рубежом.

Эти документы показали, что Россия использует Интерпол для запросов на арест оппозиционеров, бизнесменов и журналистов, утверждая, что они совершили преступления. За последние 10 лет независимое подразделение Интерпола по рассмотрению жалоб получило больше жалоб на Россию, нежели на любое другое государство. Второй в этом рейтинге идет Турция, на которую отправили в три раза меньше жалоб.

После начала войны в Украине Интерпол ввел дополнительные проверки запросов из Москвы, но, согласно документам, это не предотвратило злоупотребления системой, а некоторые из ограничений были тайно отменены, рассказал источник Би-би-си. Отчеты также показали, что в 2024 и 2025 годах обсуждался вопрос о снятии дополнительных ограничений на деятельность России.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

В качестве примера Би-би-си рассказало историю предпринимателя Игоря Пестрикова, который уехал из России после начала войны и обнаружил себя в списках Интерпола, но смог добиться исключения оттуда, а также журналиста Армена Арамяна, который был осужден за «вовлечение несовершеннолетних в опасные действия» за репортажи о студенческих протестах в поддержку Алексея Навального в 2021 году и тоже уехал из России.

«Исторически сложилось так, что Россия является одним из главных инициаторов злоупотреблений, связанных с красными уведомлениями», — рассказал британский адвокат Бен Кейт, который защищал многих клиентов, добивавшихся исключения из списков Интерпола. Би-би-си пишет, что за последнее десятилетие в Комиссию по контролю за файлами Интерпола (ССF) обратились около 700 преследуемых россиян, и в как минимум 400 случаях они добились исключения себя из списков.

Би-би-си также получил доступ к внутренним отчетам Интерпола за 2024 и 2025 годы, в которых руководство организации выразило «серьезную озабоченность» по поводу «умышленного злоупотребления» системами Интерпола и случаев «вопиющих нарушений» правил Интерпола.

Тем не менее, в 2024 году 90% российских запросов из России проходили первичную проверку. В одном из них Россия попыталась начать преследование судей и прокурора Международного уголовного суда (МУС) после того, как он выдал ордер на арест президента Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Эти запросы Интерпол отклонил.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

В другом запросе агентство ответило на запрос Москвы на предоставление информации о местоположении соратницы Навального Любови Соболь и сбежавшего из России бывшего капитана Федеральной службы охраны (ФСО) Глеба Каракулова. Причем данные о Каракулове Интерпол передал уже после того, как было объявлено о дополнительных проверках запросов от Кремля.

Опрошенные Би-би-си эксперты считают, что усиленный контроль Интерпола по отношению к России оказался неэффективным. Так, юрист Юрий немец рассказал, что «обмануть систему несложно». По информации источника Би-би-си, системы обмена сообщения Интерпола могут использовать отдельные страны для переговоров между собой. 

Например, в одном из сообщений из Москвы сотрудникам правоохранительных органов Абу-Даби говорилось, что Интерпол отклонил запрос на объявление «красного уведомления», но по-прежнему нуждался в помощи в установлении местонахождения подозреваемого. Би-би-си отмечает, что такая коммуникация противоречит рекомендациям Интерпола, согласно которым его члены не должны использовать каналы связи таким образом.

В самом Интерполе заявили журналистам, что там «обеспокоены тем, что часть обвинений, вероятно, основана на непонимании принципов» работы систем организации.

