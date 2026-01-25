EN
Иммиграционные полицейские застрелили гражданина США с телефоном в руках

2 минуты чтения 12:04

В американском штате Миннесота сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (IСE) убили еще одного протестующего. Им оказался 37-летний медик Алекс Джеффри Прэтти — не судимый ранее гражданин США. Об этом пишет издание The New York Times.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что убитый был вооружен пистолетом калибра 9 миллиметров и напал на федеральных агентов, однако на видео убийства, снятом случайным свидетелем, видно, что Прэтти держал в руках лишь телефон.

Сначала он снимал происходящее во время очередного рейда ICE, а затем попытался помочь подняться женщине, которую силовики повалили на землю. Тогда сотрудники ICE переключились на него, сбили мужчину с ног, прижали к земле и не менее десяти раз выстрелили в лежавшего лицом вниз человека.

Инцидент прокомментировал президент США Дональд Трамп, поддержавший действия силовиков и обвинивший местные власти в разжигании протестов. «Мэр и губернатор подстрекают к восстанию своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой! <…> Пусть наши патриоты из ICE выполняют свою работу!» — заявил глава Белого дома.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

В свою очередь, губернатор Миннесоты демократ Тим Уолц назвал случившееся «отвратительным». «Я только что разговаривал с Белым домом после очередной ужасной стрельбы, совершенной федеральными агентами сегодня утром. Миннесоте это надоело. Это отвратительно», — сказал он. Мэр Миннеаполиса, где произошло убийство, Джейкоб Фрей также обратился к ICE, призвав ее «убираться к черту» из города.  

Прэтти стал уже вторым американским гражданином, которого сотрудники ICE убили во время рейдов в Миннесоте. Так, 7 января агенты этой службы застрелили 37-летнюю американку Рене Гуд. Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм оправдала действия силовиков, заявив, что убитая была «внутренним террористом» и пыталась наехать автомобилем на федерального агента. 

Однако видео инцидента показало, что стрелявший силовик не был на пути автомобиля женщины, а сама она пыталась не задавить его, а уехать.

