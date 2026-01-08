Сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину в США

Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил 37-летнюю жительницу штата Миннесота, которая, по данным американских властей, якобы пыталась наехать на силовиков на своем автомобиле. Этот инцидент вызвал массовые протесты против политики ужесточения иммиграционного законодательства, проводимой администрацией президента Дональда Трампа.

Убийство произошло 7 января в городе Миннеаполис, недалеко от места, где в 2020 году полицейский убил Джорджа Флойда, сообщает Associated Press. Согласно записям, опубликованным очевидцами в соцсетях, сотрудник ICE подходит к внедорожнику, припаркованному поперек дороги, и требует от водителя открыть дверь. Однако машина начала медленно двигаться вперед, и тогда другой сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал пистолет и сделал два выстрела во внедорожник на близком расстоянии.

Associated Press внимательно изучил видео, однако так и не смог убедиться в том, что автомобиль действительно наехал на офицера. Отмечается, что после стрельбы внедорожник врезался в два припаркованных у тротуара автомобиля и остановился.

Главный аналитик CNN Джон Миллер, в свою очередь, отметил, что колеса автомобиля погибшей были повернуты в сторону от офицеров, что противоречит версии властей.

«Если бы она действительно собиралась сбить офицера перед машиной, колеса стояли бы прямо. Она бы просто нажала на газ и поехала вперед», — утверждает Миллер.

Раненую женщину доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Убитой оказалась 37-летняя Рене Николь Маклин Гуд. В соцсетях она описывала себя как «поэтессу, писательницу, жену и мать» из Колорадо, которая в настоящее время «знакомится с Миннеаполисом». CBS пишет, что она была гражданкой США.

По данным Associated Press, это как минимум пятый случай гибели людей в результате агрессивной иммиграционной кампании администрации Трампа.

Комментируя произошедшее, Глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноем заявила, что сотрудник ICE застрелил женщину в целях самообороны. «Попытка переехать наших сотрудников правоохранительных органов с целью их убийства — это акт внутреннего терроризма», — заявила она.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, в свою очередь, потребовал от ICE «убраться к черту» из города. Заявление о самообороне офицера он назвал «полной чушью».

На инцидент также отреагировал Дональд Трамп, который назвал женщину «профессиональным агитатором». По его словам, она якобы вела себя «крайне неорганизованно» и оказывала сопротивление, а затем «умышленно наехала на офицера ICE». Трамп отметил, что тот был вынужден открыть огонь по ней в целях самообороны.

Убийство женщины вызвало массовые протесты как в самом Миннеаполисе, так и за пределами города. CBS сообщает, что сотрудники ICE в ответ применяли перцовые баллончики и расталкивали протестующих.