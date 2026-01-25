СМИ назвали худшие авиакомпании 2025 года

Худшими авиакомпаниями 2025 года, по версии американского издания The Wall Street Journal (WSJ), стали American Airlines и Frontier Airlines. Об этом говорится в рейтинге авиаперевозчиков, опубликованном газетой.

В публикации говорится, что прошедший год стал для этих двух авиакомпаний особенно неудачным, а местами трагичным. Так, в январе 2025-го над Вашингтоном заходивший на посадку пассажирский самолет American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом, в результате чего погибли 67 человек.

American Airlines редко занимают высокие места в рейтингах The Wall Street Journal, отмечают его составители, но 2025 год, по их словам, был для авиакомпании особенно провальным. Коэффициент отмены рейсов вырос с 1,37% в 2024 году до рекордных 2,2%.

Авиакомпания объяснила ухудшение своих показателей погодными условиями и другими проблемами, не зависящими от сотрудников. При этом, как отмечает WSJ, в American Airlines «как обычно» пообещали пассажирам лучшие времена.

«Наши инвестиции в ключевые области, такие как обработка багажа и повышение пунктуальности полетов, уже приносят многообещающие улучшения нашей деятельности и, что важно, для наших клиентов», — сказали журналистам в авиакомпании.

Frontier Airlines заняла последнее место в четырех из семи категорий, по которым авторы рейтинга оценивали авиакомпании.

В той же публикации WSJ приводит рейтинг лучших авиакомпаний. Список впервые с 2018 года возглавил авиаперевозчик Southwest Airlines. Как отмечают составители рейтинга, его лидер вложил миллиарды долларов в улучшение своей работы и пересмотрел свою стратегию.