Названы лучшие авиакомпании 2025 года

Американская газета The Wall Street Journal представила свой ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний США. Сообщается, что безусловный лидер рейтинга вложил миллиарды долларов в улучшение своей работы и пересмотрел свою стратегию.

Всего в рейтинге оценивались показатели девяти крупнейших американских авиакомпаний. Эксперты учитывали, в том числе, своевременное прибытие самолетов, частоту отмены рейсов, задержки, обработки багажа и жалобы в Министерство транспорта.

Так, впервые с 2018 года первое место занял крупнейший внутренний авиаперевозчик США по числу пассажиров Southwest Airlines. Согласно результатам оценки его деятельности, авиакомпания, которая базируется в Далласе, зафиксировала наименьшее количество жалоб клиентов и задержек на перроне. Southwest Airlines также отличилась своевременным прибытием и низкой долей отмененных рейсов.

«Ее операционная деятельность работала как часы. И это несмотря на отраслевые трудности и масштабные внутренние изменения, спровоцированные активистом-инвестором», — говорится в отчете The Wall Street Journal.

Операционный директор Southwest Эндрю Уоттерсон пояснил, что после коллапса в период праздничных авиаперевозок в конце 2022 и начале 2023 года авиакомпания вложила миллиарды долларов в улучшение своей работы. Особую гордость, по его словам, вызывает низкий уровень отмен рейсов, которого авиакомпания добилась, благодаря четкой координации между диспетчерским центром, службой планирования экипажей и подразделениями аэропортов.

«Отменить рейс очень легко. Это путь наименьшего сопротивления», — утверждает Уоттерсон.

На втором месте оказалась бюджетная авиакомпания Allegiant, показавшая высокие результаты сразу по нескольким ключевым показателям. Перевозчик, как отмечают авторы рейтинга, продемонстрировал низкий уровень отмен рейсов, а также оказался лидером по качеству обработки багажа и наименьшему числу случаев принудительной высадки пассажиров.

Третью строчку рейтинга занял многолетний лидер списка Delta Air Lines. Несмотря на то, что авиакомпания вновь была признана лучшей по своевременному прибытию рейсов, в общем зачете она опустилась из-за роста числа отмен рейсов, задержек на перроне и увеличения числа жалоб пассажиров в Министерство транспорта США.