Общество

Nestle отозвала из продажи партии детского питания из-за токсина

2 минуты чтения 21:56 | Обновлено: 22:02

Швейцарская компания Nestle добровольно отозвала из продажи в России часть партий детского питания из-за «выявленного потенциального риска наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота) от внешнего поставщика». Об этом сообщили в компании «Нестле Россия».

Токсин был выявлен в сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесях и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания.

«Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России в рамках глобального решения компании “Нестле” по снижению потенциальных рисков ООО “Нестле Россия” с 5 января 2026 года начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву ограниченного количества партий продукции детского питания, которые могут быть затронуты», — говорится в заявлении компании.

Позже Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию детских смесей под товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино, которые были произведены с апреля по ноябрь 2025 года. Токсин, по данным службы, обнаружили в растительных маслах от внешнего поставщика.

«Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до шести часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Nestle также отолвала некоторые партии детского питания в европейских странах из-за возможного присутствия цереулида, сообщило агентство Reuters. В компании подчеркнули, что не зафиксировали случаев заболеваний, связанных с отозванной продукцией.

Первые отзывы продукции Nestle начались еще в декабре 2025 года. В Роспотребнадзоре тогда сказали ТАСС, что партии смесей NAN 1 OPTIPRO компании Nestle, в которых было выявлено содержание цереулида, не поставлялись в Россию.

Цереулид — токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию, то есть уничтожить его с помощью варки, использования кипятка или приготовления детского молока не получится. При употреблении этого токсина быстро появляются симптомы, в частности тошнота, рвота и спазмы в животе.

