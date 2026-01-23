EN
Самый загруженный аэропорт Европы позволит пассажирам не доставать жидкости из ручной клади при досмотре

17:51 | Обновлено: 18:01

Лондонский аэропорт Хитроу, который считается самой загруженной воздушной гаванью в Европе, оборудовал все пункты контроля компьютерными томографами, которые позволят пассажирам при прохождении контроля не доставать из ручной клади емкости с жидкостями и ноутбуки. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителей аэропорта.

По их словам, Хитроу стал крупнейшим аэропортом мира полностью внедрившим систему сканеров нового поколения. В свою очередь, агентство отмечает, что аналогичные системы начали внедрять у себя аэропорты Нью-Йорка, Гонконга и Дубая.

По данным Reuters, в зависимости от правил каждой страны, эти новые сканеры позволяют пассажирам проносить через пункты контроля безопасности емкости объемом до двух литров. Таким образом, отмечает агентство, правило провоза жидкостей в емкостях объемом не более 100 миллилитров, действовавшее по всему миру более 20 лет и породившее рынок миниатюрных косметических принадлежностей, перестанет быть актуальным.

Reuters напоминает, что в Великобритании правило о провозе не более 100 миллилитров жидкости в багаже для пассажиров ввели в 2006 году после того, как полиция предотвратила попытку террористического акта с использованием жидкой взрывчатки в аэропорту Хитроу.

В июле 2025 года американское издание Politico писало, что внедрение сканеров нового поколения и частичная отмена «правила 100 миллилитров» привели к неразберихе в аэропортах Европы.

Как оказалось, власти Евросоюза разрешили использование новых сканеров только от одного производителя, тогда как ряд аэропортов успел закупить аналогичное оборудование у производителей других марок.

