Потерявшийся в Испании кот прошел сотни километров и нашел своих хозяев во Франции

Кот по кличке Филу загадочным образом в одиночку преодолел 250 километров из Испании во Францию, чтобы вернуться к своим хозяевам после своего исчезновения. Эту историю рассказала газета Le Parisien.
Филу пропал в августе 2025 года, когда его хозяева, жители Франции Эвелин и Патрик Сир, остановились на заправке в испанском муниципалитете Массанет-де-ла-Сельва. Супружеская пара рассказала газете, что провела отпуск на реке Эбро и возвращалась домой.
«Филу, вероятно, выбежал из окна нашего дома на колесах. Мы обнаружили его исчезновение только на следующее утро», — вспоминает Патрик.
Супруги вернулись на заправку и стали обыскивать местность в поисках питомца. Они также раздавали прохожим листовки с фотографиями Филу, однако, после неудачных попыток самостоятельно найти животное, они обратились в Гражданскую гвардию.
Эвелин и Патрик вспоминают, что навсегда потеряли надежду найти своего кота и вернулись во Францию.
Восьмого января в дверь дома, в котором проживают супруги, постучала Элен Тиссейр из соседней деревни Омпс. Она сообщила хозяевам, что нашла их исхудавшего и ослабевшего питомца еще месяц назад около ворот своего дома.
«От него остались буквально кожа да кости. Я начала его подкармливать. В конце концов он стал заходить ко мне в дом. В начале января я отвела его к ветеринару, потому что он кашлял. У кота был микрочип, благодаря которому мы узнали адрес его семьи в Олонзаке», — вспоминает Элен.
Супруги были поражены возвращением кота домой и теперь с помощью полиции пытаются восстановить маршрут путешествия Филу.
В мае 2025 года американский телеканал Fox13 рассказал, что кот по кличке Джордж сбежал из ветеринарной клиники после медицинской операции и вернулся домой, преодолев почти пять километров. История удивила ветеринаров тем, что кот смог самостоятельно открыть клетку и сбежать, когда на него еще действовала анестезия.