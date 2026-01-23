Девочка вкрутила лампочку с помощью дрона

Мужчина долго не мог найти стремянку, чтобы повесить лампочку под потолком. Тогда его 9-летняя дочь уверенно заявила, что справится с этой задачей при помощи дрона, пишет издание Oblakouz.

Отец сначала не поверил девочке, но она выглядела настолько уверенной, что мужчина согласился поучаствовать в ее затее. Идея оказалась достаточно простой, но от этого не менее оригинальной.

Для реализации плана лампочку пришлось приклеить на спину к дрону. Затем девочка подняла беспилотник в воздух, выровняла его и аккуратно вставила лампочку в патрон. В конце оставалось только повернуть дрон несколько раз на одном месте, чтобы лампочка вкрутилась. Когда свет зажегся, на фоне было слышно, как отец радостно засмеялся.

Ролик уже набрал в Instagram почти 500 тысяч просмотров и 17,8 тысяч лайков. Однако не все пользователи остались довольны задумкой. Некоторые отнеслись к увиденному скептически.

«Старую лампочку тоже дроном открутили?» — написал один пользователей. Некоторые задавались вопросом, как вернуть дрон на землю, если он приклеен к лампочке.

Другие с иронией отметили, что теперь девочку начнут искать местные власти, которые могут привлечь ребенка к административной ответственности. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта 2024 года подписал закон, смягчающий наказание за использование и ввоз беспилотников с тюремного заключения до административного штрафа.

