Армения решила ужесточить правила получения ВНЖ и ПМЖ

Парламент Армении принял законопроект, значительно ужесточающий правила выдачи ВНЖ и ПМЖ иностранцам. Соответствующее сообщение появилось на его официальном сайте.
Согласно поправкам к закону «Об иностранцах», которые вступят в силу с 1 ноября 2026 года, податься на получение ПМЖ можно будет только после трех лет проживания в стране по ВНЖ. При этом до сих пор армянское законодательство позволяло иностранцам, оформившимся в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), получить ПМЖ сразу на пять лет уже через несколько месяцев уплаты налогов.
В свою очередь, для получения ВНЖ по новым правилам иностранцам-ИП необходимо иметь на предпринимательских счетах не менее миллиона армянских драм (около 2640 американских долларов) или в течение течение 60 дней перед подачей заявления иметь оборот не ниже миллиона драм.
Также получить ВНЖ смогут физические лица, если они вложили не менее двух миллионов драм в уставной капитал армянской коммерческой организации или купившие ценные бумаги и акции армянских компаний на ту же сумму.
При этом полученный таким образом ВНЖ могут отозвать, если рыночная стоимость купленных акций опустится ниже миллиона драм. В свою очередь, иностранца-ИП могут лишить ВНЖ, если он не платит налоги в течение полугода.
Кроме того, принятыми поправками отменяется выдача специального ВНЖ для иностранцев армянского происхождения. Ранее его выдавали сразу на 10 лет с возможностью продления неограниченное количество раз.
Еще одной новацией станут ежегодные квоты на выдачу ВНЖ и ПМЖ, которые начнут действовать с 8 мая. При превышении этих квот новые заявители будут получать автоматические отказы. Также с этой даты резко повысится размер госпошлин при подаче заявок на ВНЖ и ПМЖ — 150 тысяч драм вместо 105 тысяч и 250 тысяч вместо 140 тысяч соответственно. При этом плата будет взиматься за рассмотрение заявки, а не выдачу документа, то есть при отказе деньги заявителю не вернут.
