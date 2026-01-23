EN
Армения решила ужесточить правила получения ВНЖ и ПМЖ

2 минуты чтения 18:37

Парламент Армении принял законопроект, значительно ужесточающий правила выдачи ВНЖ и ПМЖ иностранцам. Соответствующее сообщение появилось на его официальном сайте.

Согласно поправкам к закону «Об иностранцах», которые вступят в силу с 1 ноября 2026 года, податься на получение ПМЖ можно будет только после трех лет проживания в стране по ВНЖ. При этом до сих пор армянское законодательство позволяло иностранцам, оформившимся в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), получить ПМЖ сразу на пять лет уже через несколько месяцев уплаты налогов.

В свою очередь, для получения ВНЖ по новым правилам иностранцам-ИП необходимо иметь на предпринимательских счетах не менее миллиона армянских драм (около 2640 американских долларов) или в течение течение 60 дней перед подачей заявления иметь оборот не ниже миллиона драм.

Также получить ВНЖ смогут физические лица, если они вложили не менее двух миллионов драм в уставной капитал армянской коммерческой организации или купившие ценные бумаги и акции армянских компаний на ту же сумму.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

При этом полученный таким образом ВНЖ могут отозвать, если рыночная стоимость купленных акций опустится ниже миллиона драм. В свою очередь, иностранца-ИП могут лишить ВНЖ, если он не платит налоги в течение полугода.

Кроме того, принятыми поправками отменяется выдача специального ВНЖ для иностранцев армянского происхождения. Ранее его выдавали сразу на 10 лет с возможностью продления неограниченное количество раз. 

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Еще одной новацией станут ежегодные квоты на выдачу ВНЖ и ПМЖ, которые начнут действовать с 8 мая. При превышении этих квот новые заявители будут получать автоматические отказы. Также с этой даты резко повысится размер госпошлин при подаче заявок на ВНЖ и ПМЖ — 150 тысяч драм вместо 105 тысяч и 250 тысяч вместо 140 тысяч соответственно. При этом плата будет взиматься за рассмотрение заявки, а не выдачу документа, то есть при отказе деньги заявителю не вернут.

Накануне стало известно об изменении правил въезда иностранцев в Казахстан.

