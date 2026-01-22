СМИ раскрыли детали сделки по Гренландии

Накануне президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что после «продуктивной встречи» с генсекретарем НАТО Марком Рютте была сформирована основа для будущего соглашения по Гренландии, а также что по итогам переговоров Трамп не будет вводить пошлины против Европы. The New York Times, The Telegraph и Axios рассказали о деталях возможного соглашения.

Так, The Telegraph пишет, что Трамп выложил свой пост о соглашении по Гренландии через несколько часов после того, как потребовал на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ) немедленного права выкупить Гренландию у Дании. В своей речи Трамп резко критиковал европейцев, выступавших против его угрозы захватить Гренландию, и настаивал на том, что США должны получить остров в обмен на победу над нацистами во время Второй мировой войны.

По словам источников The Telegraph, предложенная сделка не предусматривала продажу Гренландии США. Вместо этого, согласованная в Давосе схема позволит США установить суверенный контроль над военными базами в некоторых районах Гренландии. Эти базы будут считаться американской территорией по аналогии с соглашением между Великобританией и Кипром.

Газета отмечает, что такой вариант позволил бы США проводить военные операции, разведывательные работы и тренировки, а также способствовал бы некоторому развитию региона, включая добычу редкоземельных элементов.

Схожую версию изложило и The New York Times со ссылкой на трех источников. По данным издания, США могут передать под контроль лишь небольшие части территории Гренландии, где те смогут построить новые военные базы. Собеседники газеты отметили, что такую идею продвигал Марк Рютте.

Axios, в свою очередь, пишет, что предложение Трампа и Рютте по Гренландии «включает принцип уважения суверенитета Дании над островом». Два источника издания рассказали, что проект соглашения не подразумевает передачу контроля над островом США. Вместо этого планируется обновление «Соглашения об обороне Гренландии» 1951 года между США и Данией, которое позволяло США строить военные базы на острове и создавать «оборонительные зоны», если НАТО сочтет это необходимым.

Источники Axios утверждают, что в Соглашение будут включены разделы, посвященные усилению безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике, а также дополнительной работе по вопросам сырья. Кроме того, в договоре по Гренландии появятся пункты о размещении «Золотого купола» на острове и о противодействии «злонамеренному внешнему влиянию» со стороны России и Китая.

«Если эта сделка состоится, а Трамп очень на это надеется, США достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами и навсегда», — считают источники издания.

При этом и Трамп, и Рютте отказались после встречи раскрыть детали их переговоров. Ранее сообщалось, что Европа может согласиться на передачу Гренландии США ради «умиротворения» Трампа.