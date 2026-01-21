СМИ: Европа может отдать Гренландию ради умиротворения Трампа

Европейские лидеры могут согласиться отдать Гренландию президенту США Дональду Трампу в попытке «умиротворить» его, сказал Bloomberg источник из числа высокопоставленных чиновников ЕС.

По его словам, многие его коллеги сходятся во мнении, что порядок, сложившийся после Второй мировой войны, ушел в прошлое, а Глава Белого дома своими притязаниями на Гренландию меняет глобальную политику.

Участники встречи министров финансов европейских стран, которая прошла 19-20 января в Брюсселе, выразили потрясение потерей поддержки и дружбы со стороны США и тем, как быстро все переросло во враждебность.

Некоторые из них заявили, что не знают, как реагировать на постоянно меняющийся поток не укладывающихся ни в какую логику угроз и требований со стороны Трампа. Чиновники также были удивлены, как быстро произошел переход от дружелюбности к негативному отношению.

Дневники убийцы потрясли Россию История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя Криминал 17 минут чтения

«Это печально и совершенно абсурдно, что американский президент шантажирует всех нас», — заявила журналистам в Брюсселе во вторник министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Как отметило Bloomberg, прибывшие на Всемирный экономический форум в Давосе европейские лидеры придерживаются разных позиций по поводу взаимодействия с президентом США.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к диалогу с Белым домом, президент Франции Эмманюэль Макрон сопротивляется, а более мелкие страны наблюдают, приведет ли происходящее к солидаризации европейских стран или наоборот к еще большей разобщенности.