Мир

Мужчина застал незнакомца за приготовлением пасты на своей кухне

2 минуты чтения 17:03

В немецком городе Трир неизвестный мужчина ночью проник в чужую квартиру и был застигнут хозяином за приготовлением пасты. Об этом пишет издание BILD со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел около пяти часов утра. Жителя дома разбудили подозрительные звуки, доносившиеся из кухни. Когда мужчина вышел проверить, что происходит, он обнаружил у плиты незнакомца, который спокойно варил спагетти.

Как сообщили в полиции, при виде хозяина квартиры незваный гость сразу же сбежал. Он покинул квартиру и направился в сторону железнодорожного вокзала. Владелец жилья попытался преследовать мужчину, однако догнать его не смог.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Позднее выяснилось, что злоумышленник смог беспрепятственно попасть в квартиру из-за неисправности входной двери. Она не была заперта на замок. По данным полиции, из квартиры ничего похищено не было.

В ноябре прошлого года жительница города Благовещенск в Амурской области, вернувшись с работы, обнаружила в своей квартире спящего незнакомца и вызвала полицию. Оказалось, что спящий человек пробрался в дом с целью ограбления. Он даже успел упаковать в пакеты телевизор и бензопилу, однако, решив, что до прихода хозяйки еще есть время, прилег отдохнуть и случайно уснул.

По данным полиции, мужчина ранее уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Теперь в отношении него возбуждено дело по статье о покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. За это ему грозит до шести лет лишения свободы.

