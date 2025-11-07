EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянка нашла в своей квартире спящего грабителя

2 минуты чтения 18:56

Жительница Благовещенска в Амурской области, чье имя не называется, вернулась домой с ночной смены на работе и обнаружила в своей квартире незнакомого мужчину. Она вызвала полицейских, которые выяснили, что мужчина хотел ограбить ее квартиру. Об этом сообщило местное управление МВД.

В пресс-релизе сказано, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. По данным силовиков, он залез в квартиру к женщине ночью через окно, нашел там телевизор и бензопилу и упаковал их в пакеты, чтобы вынести из дома.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

«Однако, предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул. В таком положении его и застала владелица жилища, вернувшись с работы», — говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 30 УК и ч. 3 ст. 158 УК). Если его признают виновным, то максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

В августе этого года стало известно, что 44-летний предприниматель из Чувашии заставил двух подростков умыться зеленкой из-за того, что он заподозрил их в краже мандаринов. Мужчина похитил двух школьников 11 и 13 лет и вывез их в лес, где налил им в ладони зеленку и скомандовал: «Умывайся, блять!»

Кроме того, в Германии женщину обвинили в краже дождевой воды из-за того, что она налила воду в свои лейки из бочки соседа. Против нее возбудили уголовное дело, а ущерб оценили в 15 центов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года