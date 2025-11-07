Россиянка нашла в своей квартире спящего грабителя

Жительница Благовещенска в Амурской области, чье имя не называется, вернулась домой с ночной смены на работе и обнаружила в своей квартире незнакомого мужчину. Она вызвала полицейских, которые выяснили, что мужчина хотел ограбить ее квартиру. Об этом сообщило местное управление МВД.

В пресс-релизе сказано, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. По данным силовиков, он залез в квартиру к женщине ночью через окно, нашел там телевизор и бензопилу и упаковал их в пакеты, чтобы вынести из дома.

«Однако, предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул. В таком положении его и застала владелица жилища, вернувшись с работы», — говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 30 УК и ч. 3 ст. 158 УК). Если его признают виновным, то максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

