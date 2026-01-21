Замерзающий Киев рискует оказаться на грани «полного коллапса»

Киев близок к «гуманитарной катастрофе» после российских атак на критическую инфраструктуру Украины. Из-за них значительная часть столицы страны осталась без света, воды и тепла. Об этом со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко пишет The Times.

Первый теракт в московском метро Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов Криминал 18 минут чтения

Городская администрация не способна поддерживать необходимую температуру в централизованной системе отопления Киева. Из-за этого из нее пришлось слить воду — это необходимо, чтобы трубы не разорвались из-за замерзшей жидкости.

Последние атаки России привели к отключению отопления в 5635 домах в Киеве, заявил Кличко утром 20 января. При этом веерные отключения электричества и минимальные возможности обеспечения населения отоплением наблюдаются в украинской столице с 9 января. Власти Украины попытались восстановить энергосистему, но атака 20 января сделала их усилия напрасными.

Нынешняя зима является самой холодной в Украине за последние 10 лет, отмечает The Times. Низкие температуры и отсутствие отопления привели к тому, что некоторые киевляне не могут пользоваться туалетами в своих квартирах — в унитазах скопилась замерзшая вода.

Журналисты пообщались с 34-летней жительницей Киева Анастасией — ее шестилетнего сына и четырехлетнюю дочь отправила на вынужденные продленные каникулы администрация детского сада, поскольку он не смог возобновить работу из-за последствий российского обстрела.

Дневники убийцы потрясли Россию История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя Криминал 17 минут чтения

«В школе то же самое. Но у нас также нет отопления уже две недели. У нас есть газовая плита на кухне, но детские спальни полностью покрыты льдом», — рассказала Анастасия.

Корреспондент Politico Вероника Мелкозерова написала колонку о том, как без отопления живет она сама. Женщина хранит продукты на балконе, потому что ее холодильник стал бесполезным в условиях 12-часовых отключений электричества.

Мелкозерова и ее 80-летняя бабушка согреваются резиновыми грелками — журналистка несколько раз в день приносит воду, поднимаясь пешком на 14 этаж, затем они греют ее на газовой горелке и разливают в емкости.

Некоторые услуги в городе функционируют в нормальном режиме, например, экстренная медицинская помощь. Приспосабливаются к новым условиям и другие люди — журналистка рассказала, что бьюти-мастера начали делать одетым в пальто и шапки клиентам маникюр, закрепив на своей голове фонарик.

Журналистка отмечает, что люди продолжают надеяться на бесперебойную работу генераторов, которые позволяют им успевать приготовить еду и зарядить свои гаджеты. Однако единство киевлян нарушается конфликтом властей — администрация Киева и центральные власти Украины обвиняют друг друга в неспособности подготовить столицу к последствиям атак России.

«Я наблюдал за ней полчаса» Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался Криминал 10 минут чтения

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что армия Украины не смогла отразить российские атаки из-за сокращения поставок боеприпасов. Одновременно он пытается возложить ответственность за длительные отключения электричества на Кличко, отмечая, что Киев оказался менее подготовлен к преодолению коммунальных сложностей, чем Харьков, расположенный у российской границы.

Кличко в ответ заявляет, что ПВО и производство электроэнергии находятся в ведении центральных властей. Президент, по его мнению, «неразумно» разжигает конфликт в момент, когда стране нужно единство, отмечает Times.

Глава украинской Национальной антикризисной группы Тарас Загородний предупреждает, что властям нужно быстро восстановить канализационную систему, если они хотят избежать распространения болезней. Он отмечает, что без воды в Киеве может настать «полный коллапс», при котором люди не смогут мыться, готовить еду и убираться.

При этом генераторы в некоторых городских предприятиях, кафе и ресторанах начали выходить из строя — их администрации считали себя хорошо подготовленными к краткосрочным отключениям. На постоянное отсутствие электричества они не рассчитывали.