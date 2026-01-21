Вирусный тренд на 2016 год назвали протестом зумеров

Популярность тренда на ностальгию по 2016 году, запущенного миллениалами, но завирусившегося в основном из-за зумеров, связана не только с пастельными фильтрами, которые можно наложить на фото в соцсетях, но и с экономическими и культурными изменениями, пишет журнал Fortune.

По его данным, в начале этого года TikTok и Instagram заполонили видеоролики от первого лица, саундтреки из хитов середины 2010-х и фильтры, превращающие сделанные сегодня фото в стилизацию под старые снимки.

По данным информационного бюллетеня After School от Кейси Льюис, количество запросов по теме «2016» в TikTok выросло более чем на 450% за первую неделю января. На платформу загрузили более 1,6 миллиона видеороликов, посвященных атмосфере и настроению этого года. Согласно статистике Google Trends, пять самых популярных запросов, начинавшихся со слов «почему все…» тоже были связаны с 2016 годом.

Создатели контента подписывают посты «2026 — это новый 2016» и монтируют кадры домашних вечеринок, фестивалей и прогулок по торговым центрам, предлагая зрителям представить себе более спонтанную и беззаботную версию юности.

При этом если миллениалы пережили 2016 год во взрослом возрасте, то зумеры практически не успели застать расширение старых возможностей с помощью технологий, выгодные условия работы в так называемых «единорогах» — стартапах с миллиардными оборотами, дешевые Uber и Airbnb, которые снизили стоимость жизни и сделали ее более комфортной. Так, то, что с течением времени стало для миллениалов «шокирующим неудобством» вроде дорогого такси, жилья и еды на вынос, для зумеров было данностью.

Запуск ChatGPT в 2022 году зумеры восприняли как угрозу, в отличие от миллениалов, которые видели плюсы в технологическом развитии несколькими годами ранее. С появлением нейросети часть процессов в больших корпорациях стала автоматизированной, и они стали нанимать меньше неопытных сотрудников.

Вместо того чтобы инновации делали технологии общедоступными и увлекательными, как это было в 2016 году, генеративный ИИ наводнил платформы контентом низкого качества, одновременно вызывая тревогу по поводу привыкания к чат-ботам и их опасных советов детям. Так, эмоциональное отношение к технологиям изменилось, и вместо успеха люди стали ощущать себя жертвами технологий.

Сейчас зумеры видят в 2016 году «вселенную, которая просто ускользнула из рук». Тренд помогает им осмыслить фундаментальную несправедливость: они получили то, чем пользовались миллениалы, но без тех же привилегий, которыми пользовалось предыдущее поколение.

Льюис считает, что 2016 год оказывает «экономическое» влияние на культурное воображение, представляя собой «версию современной жизни со многими современными технологическими достижениями, но с большей финансовой доступностью». Fortune назвал тренд «протестом зумеров» против современного мира и экономики, которую поколение Z получило от миллениалов.