Супруги узнали о своем кровном родстве спустя почти 20 лет отношений

2 минуты чтения 15:06

Жители Бразилии Адриана и Леандро спустя 19 лет отношений, когда у них уже была общая дочь, узнали, что на самом деле они являются братом и сестрой. В этом им помогла радиопрограмма, сообщает британский таблоид The Mirror.

По его данным, оба партнера, которые предпочли не называть фамилий и не показывать лица, искали своих матерей на протяжении долгих лет. Они знали, что у обоих матерей звали Мария, но не предполагали, что это может быть один и тот же человек.

Адриана работала в области продаж косметики. Мать ее оставила в возрасте одного года, и с тех пор ее воспитывал отец. Леандро остался без матери в возрасте восьми лет — его воспитывала мачеха. Адриана познакомилась с Леандро уже после того, как она уехала из города, вышла замуж, родила троих детей, а затем ее первый брак распался, и она вернулась в родной Сан-Паулу.

После знакомства Адриана и Леандро быстро влюбились друг в друга и стали жить вместе. В 2014 году женщина обратилась на местную радиостанцию Radio Globo, и в программе The Time Is Now, которая посвящена поиску пропавших родственников, женщина, представившаяся матерью Адрианы, рассказала, что у нее есть еще сын Леандро.

«Я не верю, что вы мне это говорите. Леандро — мой муж. Теперь мне страшно вернуться домой и узнать, что Леандро больше не хочет меня. Я так сильно его люблю», — сказала в ответ Адриана. 

The Mirror отмечает, что пара столкнулась с генетическим сексуальным влечением (GSA), который возникает между «двумя взрослыми людьми, разлученными в критические годы развития и сближения, и воссоединившимися уже во взрослом возрасте».

Адриана и Леандро, которые не зарегистрировали брак официально, заявили, что они останутся вместе, несмотря на шокировавшие их новости. Отмечается, что пара не стала обвинять мать в том, что она оставила их в детстве, и договорилась встретиться с ней в ближайшее время.

