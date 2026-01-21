Трамп рассмешил участников форума в Давосе

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп в начале своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе поприветствовал присутствующих там друзей и своих «нескольких врагов», чем рассмешил зал.

«Я рад вернуться в прекрасный Давос, в Швейцарию, и выступать сегодня перед таким большим количеством уважаемых бизнес-лидеров, перед большим количеством друзей, а также перед несколькими врагами», — заявил Трамп. После этого в зале прозвучал смех.

Американский президент далее перешел к подведению итогов своего первого года на посту главы США, напомнив аудитории о ключевых достижениях своей администрации. В ходе своего выступления Трамп также затронул тему Гренландии и заявил, что США хотят немедленно приступить к переговорам о приобретении острова.

По словам республиканца, Вашингтон сможет обеспечить безопасность Гренландии, которая «является частью Северной Америки и Западного полушария». Он заявил, что именно Соединенные защитили остров во время Второй мировой войны, когда Дания подверглась нападению войск Германии. Решение «вернуть» Гренландию Дании после окончания войны американский лидер назвал «глупым».

Главной темой Всемирного экономического форума, который проходит с 19 по 23 января, является «Дух диалога». В мероприятии участвуют более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов, а также свыше 800 представителей мирового бизнеса.

Трамп прибыл в Давос с опозданием на несколько часов. Задержка была связана с техническими неполадками. Из-за проблем с электропроводкой президенту пришлось пересесть на резервный самолет.

«Будет интересная поездка. Я понятия не имею, что там произойдет», — сказал американский лидер журналистам перед вылетом в Давос. Он также добавил, что у США в Давосе будет «хороший представитель».