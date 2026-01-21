Власти захотели перенести отношения россиян с работодателями в Max

Минтруд России разработал поправки в законодательство, которые позволят заключать трудовые договоры в госмессенджере Max. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.

По задумке чиновников, работодатели и платформа «Работа в России» смогут подключаться к Max, чтобы затем взаимодействовать с сотрудниками в электронном виде. Реализовать нововведение планируют через изменение одной из статей Трудового кодекса.

Власти хотят дополнить статью о взаимодействии работодателей и работников посредством электронного документооборота (ст. 22.3 ТК). Она допускает заключение трудовых договоров, а также подписание ряда других документов через информационную систему работодателя при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сейчас Минтруд хочет подключать эти системы к Max. Чиновники также планируют, что работники смогут запрашивать документы и их копии, а также получать доступ к документам, подписанным простой электронной подписью. Сейчас работодатель может отправить их сотруднику в личный кабинет на «Госуслугах».

Запуcк госмессенджера Max, состоявшийся в 2025 году, власти считают провальным, писала «Верстка». Администрацию Путина не убедили составленные в формальном стиле отчеты — чиновники уверены, что Max так и не стал основным средством коммуникации не только у обычных людей, но и у госслужащих и бюджетников.

Разницу между аудиториями Max и Telegram подсчитали в «Коммерсанте». Так, аудитория 30 самых популярных российских телеграм-каналов составляет около 87 миллионов человек. Лишь 57% блогов открыли каналы в Max, их аудитория там не достигла и 1,5 миллионов человек.

Также в Max заметно ниже средний показатель ERR, отношения среднего охвата поста к размеру аудитории канала. Эти данные используются для расчета стоимости рекламного поста.