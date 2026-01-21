EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Власти захотели перенести отношения россиян с работодателями в Max

2 минуты чтения 17:56

Минтруд России разработал поправки в законодательство, которые позволят заключать трудовые договоры в госмессенджере Max. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

По задумке чиновников, работодатели и платформа «Работа в России» смогут подключаться к Max, чтобы затем взаимодействовать с сотрудниками в электронном виде. Реализовать нововведение планируют через изменение одной из статей Трудового кодекса.

Власти хотят дополнить статью о взаимодействии работодателей и работников посредством электронного документооборота (ст. 22.3 ТК). Она допускает заключение трудовых договоров, а также подписание ряда других документов через информационную систему работодателя при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сейчас Минтруд хочет подключать эти системы к Max. Чиновники также планируют, что работники смогут запрашивать документы и их копии, а также получать доступ к документам, подписанным простой электронной подписью. Сейчас работодатель может отправить их сотруднику в личный кабинет на «Госуслугах». 

Запуcк госмессенджера Max, состоявшийся в 2025 году, власти считают провальным, писала «Верстка». Администрацию Путина не убедили составленные в формальном стиле отчеты — чиновники уверены, что Max так и не стал основным средством коммуникации не только у обычных людей, но и у госслужащих и бюджетников.

Разницу между аудиториями Max и Telegram подсчитали в «Коммерсанте». Так, аудитория 30 самых популярных российских телеграм-каналов составляет около 87 миллионов человек. Лишь 57% блогов открыли каналы в Max, их аудитория там не достигла и 1,5 миллионов человек. 

Также в Max заметно ниже средний показатель ERR, отношения среднего охвата поста к размеру аудитории канала. Эти данные используются для расчета стоимости рекламного поста.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть