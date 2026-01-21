EN
Богатые потребовали повысить налоги для сверхбогатых

2 минуты чтения 13:49

Почти 400 миллионеров из 24 стран мира обратились к мировым лидерам с призывом повысить налоги для сверхбогатых людей. Открытое письмо под названием «Время побеждать» адресовано участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

Среди миллионеров, подписавших письмо, значатся актер и режиссер Марк Руффало, музыкант Брайан Ино, а также кинопродюсер Абигейл Дисней. В документе они напомнили, что 1% населения планеты владеет большим состоянием, чем 95% людей вместе взятые и этот разрыв «увеличивается с каждым днем».

«Горстка глобальных олигархов с экстремальным богатством скупила наши демократии, захватила наши правительства, лишила СМИ свободы, установила удушающий контроль над технологиями и инновациями, усугубила бедность и социальную изоляцию и ускорила разрушение нашей планеты. То, что дорого всем нам — и богатым, и бедным, — разрушается теми, кто стремится лишь увеличить пропасть между собственной огромной властью и всеми остальными», — сказано в письме.

Подписавшие документ утверждают, что «устали наблюдать» за тем, как общество «опасно балансирует на краю пропасти» и призывают политиков перейти от слов к действиям.

«У вас уже есть простое и эффективное решение, поддерживаемое как миллионерами, так и общественностью. Перестаньте тратить впустую время, которое у нас есть — обложите налогом сверхбогатых. Как миллионеры, которые стоят плечом к плечу со всеми людьми, мы требуем этого. А как наши избранные представители — будь то вы в Давосе, местные советники, мэры городов или региональные лидеры — вы обязаны это осуществить. Так что обложите нас налогами», — говорится в письме.

По данным благотворительной организации Oxfam, совокупное состояние миллиардеров в 2025 году выросло на 16%, достигнув рекордных 18,3 триллиона долларов. Сообщалось, что темпы роста богатства самых состоятельных людей мира в 2025 году оказались втрое выше, чем годом ранее.

В то же время, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние богатейших российских бизнесменов за прошедший 2025 год увеличилось почти на 32,8 миллиарда долларов.

